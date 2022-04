Que faire à Toulouse pendant les vacances de Pâques ?

Une chasse aux œufs pas comme les autres, un atelier de création de son propre blason, l’ouverture d’une immense salle de réalité virtuelle et des balades nature pour s’aérer l’esprit : découvrez notre sélection d’idées sorties pour les vacances de Pâques à Toulouse.

Jeu de piste au Bazacle pour les vacances de Pâques

À l’occasion des vacances de Pâques, les Espaces EDF Bazacle de Toulouse organisent une chasse aux œufs grandeur nature sous forme d’un jeu de piste. Ce ne seront toutefois pas des œufs en chocolat que vous devrez chercher, mais bien des parts d’omelettes dissimulées aux quatre coins du Bazacle. L’objectif est de reconstituer le plat, tout en testant vos connaissances sur les traditions de Pâques.

Tant que vous êtes sur place, vous pouvez aussi participer à l’une des visites guidées “Le Bazacle électrique”. Vous partirez à la découverte de la centrale hydroélectrique, de son fonctionnement, mais aussi de la faune et la flore de la Garonne. Sur votre chemin, vous apercevrez sûrement quelques-uns des clichés de l’exposition “De sable et d’eau” de la photographe Danièle Boucon. Celle-ci met en lumière les spécificités des déserts chauds, et froids.

Infos pratiques : Espaces EDF Bazacle, 11 Quai Saint-Pierre, Toulouse. Jeu “Faire une omelette sans casser des œufs”, à réaliser en autonomie. Visites guidées les mercredis 27 avril et 4 mai, et les samedis et dimanches à 16h. Réservation au 05 62 30 16 00.

Fabriquer son propre blason au Couvent des Jacobins de Toulouse

Une plongée dans l’Histoire vous attend au Couvent des Jacobins. Pour les vacances de Pâques, le monument remonte le temps et propose aux visiteurs un programme varié d’animations ludiques, en lien avec le Moyen-Âge.

Vous pourrez, par exemple, participer en famille à la visite “Les armoiries du Couvent des Jacobins”, durant laquelle vous partirez à la recherche des différents blasons appartenant aux personnages qui ont pris part à la construction du lieu. À cette occasion, un médiateur vous initiera au langage héraldique, c’est-à-dire à l’art de déchiffrer les armoiries. La balade se terminera avec un atelier de fabrication de vos propres blasons en suivant la tradition médiévale de l’utilisation des couleurs.

Les plus petits pourront également en apprendre davantage sur les bâtisseurs du Moyen-Âge, en compagnie d’un animateur, qui leur montrera à l’aide de pièces en bois comment ces artisans construisaient de solides édifices.

Infos pratiques : Couvent des Jacobins, place des Jacobins, Toulouse. Visite “Les armoiries du Couvent des Jacobins”, mercredis 27 avril et 4 mai, vendredis 29 avril et 6 mai, à 15h. Plus d’informations sur le site du monument.

Reconnexion avec la nature pendant les vacances

Terminé le “métro, boulot, dodo”. Profitez de l’arrivée des beaux jours pour vous aérer l’esprit. Et ça tombe bien, puisque le Muséum de Toulouse et l’association Nature en Occitanie s’associent pour vous proposer des “balades nature” dans la métropole toulousaine, dès le début des vacances de Pâques. Une occasion à ne pas louper pour se reconnecter avec la nature et en apprendre davantage sur notre environnement.

La première balade se déroulera dans la soirée du vendredi 22 avril à Toulouse. « Les participants partiront à la rencontre des animaux qui fréquentent nos rues, parcs et jardins la nuit », expliquent les organisateurs. La seconde aura lieu dans la matinée du samedi 7 mai à Villeneuve-Tolosane. Les promeneurs découvriront les espèces florales et animales qui vivent dans les prairies, les canaux et les zones humides de la commune.

Infos pratiques : Balade nature “Coup de projecteur sur les animaux de la nuit toulousaine” vendredi 22 avril de 19h30 à 22h30. Balade nature “Villeneuve-Tolosane : et au milieu coule la Saudrune”, samedi 7 mai de 9h30 à 12h30. Réservations en ligne.

Tentez l’expérience de la réalité virtuelle à Toulouse

DreamAway ouvre son dixième espace de réalité virtuelle (VR) en France, à deux pas de la place du Capitole de Toulouse, ce samedi 23 avril. D’une surface de 300 mètres carrés, ce sera le plus grand parc de VR de la ville. À l’occasion de son ouverture, la franchise organise deux journées portes ouvertes durant le premier week-end des vacances de Pâques.

Vous pourrez donc profiter de cet événement pour vous essayer, gratuitement et sans réservation, à l’une des trois expériences de réalité virtuelle proposées par le lieu. La première a été imaginée pour vous divertir. Vous avez alors le choix entre différents scénarios, comme une attaque de zombies, une chasse au trésor sous-marine ou un escape game dans une pyramide. La deuxième est immersive et culturelle. Vous pouvez par exemple visiter la maison d’Anne Frank ou bien vous glisser dans la peau d’une femme préhistorique. Enfin, la troisième est une formation aux premiers secours. DreamAway compte prochainement étendre cette dernière à la sécurité incendie, au handicap et au harcèlement sexuel.

Infos pratiques : DreamAway, 23 rue d’Astorg, Toulouse. Horaires : ouvert du mardi au vendredi de 11h à 23h et le week-end de 11h à 19h. Tarifs : de 10 à 22 euros.