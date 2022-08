Quatre idées de sorties pour ce week-end à Toulouse

Comme chaque semaine, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées de sorties à faire durant le week-end à Toulouse. Ces samedi 6 et dimanche 7 août par exemple, profitez de la gratuité des musées de la ville, participez à un jeu de piste dans ses ruelles, écoutez des contes fantastiques à la Halle de la Machine ou encore reposez-vous en musique dans le parc du château de Malpagat.

Un jeu de piste à la recherche de la violette de Toulouse ce week-end

Après le succès de “L’étrange affaire de l’inspecteur Marteau”, l’agence Paysdoc.com vous propose ce week-end de participer à un deuxième jeu de piste intitulé “La dernière violette”, durant lequel vous vous glisserez dans la peau d’enquêteurs pour résoudre des énigmes à travers les ruelles de la Ville rose.

Ce samedi, donc, partez à l’aventure pour tenter de dénouer une nouvelle affaire mystérieuse : Durant une terrible nuit de février 1956, des habitants ont vu roder un spectre blanc au-dessus des champs de violettes. Le lendemain matin, toutes les plantations avaient disparu. Votre mission sera donc de comprendre ce qu’il s’est passé, et surtout, de trouver qui est le coupable. Pour cela, accompagnés d’un guide, vous devrez retrouver l’ensemble des indices disséminés aux quatre coins du centre-ville de Toulouse. Ces derniers vous mèneront d’ailleurs jusqu’à la dernière violette de la ville. Dans le même temps, vous en apprendrez davantage sur le patrimoine, ainsi que sur ce symbole floral de Toulouse.

Infos pratiques : Jeu de piste “La dernière violette”, place Roger Salengro, Toulouse.

Samedi 6 août à 18h. Durée : 2h30 environ. Réservations en ligne.

Voyage fantastique à la Halle de la Machine

Ce week-end, les enfants sont invités à la Halle de la Machine de Toulouse pour écouter des lectures à haute voix de contes fantastiques qui les embarqueront dans l’univers imaginaire des dragons et autres chimères. « Laissez-vous charmer par des histoires décoiffantes, contées et mises en musique par nos Véritables Machinistes. Toujours prêts à vous surprendre et à se suspendre, certains conteurs, un peu perchés, vous raconteront peut-être leurs fables juchés sur une branche ou attachés à quelques mètres du sol… », explique la Halle de la Machine.

Après avoir pris le temps de saluer le célèbre Minotaure, l’impressionnante araignée et toutes les autres machines qui reposent à la Halle, comme la catapulte à pain ou encore le service aérien, participez à un nouveau concert organisé dans le cadre de l’événement de l’été Halle Night Long. En effet, à partir de 19h, le duo de hip-hop Riot Pata Negra se produira sur le parvis du musée et vous entraînera à nouveau dans un univers parallèle aux accents latins et afro-cubains.

Infos pratiques : Halle de la Machine, 3 avenue de l’aérodrome de Montaudran, Toulouse.

Contes en suspend, samedi 6 août à 16h pour les 8 – 11 ans, à 16h45 pour les 4 – 7 ans. Gratuit, sur réservation.

Concert Riot Pata Negra, samedi 6 août 19h-22h. Gratuit.

Certains musées gratuits ce dimanche à Toulouse

Comme chaque premier week-end du mois, certains musées de Toulouse sont gratuits ce dimanche pour l’ensemble des visiteurs qui souhaitent découvrir, ou redécouvrir, leurs collections permanentes. L’occasion d’effectuer un voyage dans le temps au sein de l’exposition “Quoi de neuf au Moyen-Âge ?” du Couvent des Jacobins, comme au milieu des reconstitutions de scènes préhistoriques du Muséum. Ou un périple à travers le monde grâce aux collections orientales, asiatiques, indiennes et égyptiennes du musée Georges-Labit.

Profitez également de cette journée pour admirer les œuvres contemporaines et modernes des Abattoirs, les objets archéologiques du musée Saint-Raymond, et pour développer votre esprit critique au Quai des Savoirs. De même, la galerie d’exposition du Château d’Eau est ouverte gratuitement au public ce dimanche. À l’intérieur, des dizaines de clichés de photographes professionnels, comme de jeunes talents, sont exposés au public, pour le plus grand bonheur des amoureux de photographie.

Infos pratiques : Gratuité des musées ce dimanche 7 août :

Couvent des Jacobins, Abattoirs, musée Saint-Raymond, Muséum, Quai des Savoirs,

musée Georges Labit, Château d’Eau.

Un moment de détente aux Siestes Musicales pour finir le week-end

Ce week-end, offrez-vous un moment de détente à quelques kilomètres seulement de Toulouse. Pour la deuxième année consécutive, la Ville de l’Union organise l’événement “Les Siestes musicales” dans l’après-midi de ce dimanche 7 août au cœur du parc du château de Malpagat. Les parents pourront profiter des chemins ombragés du domaine pendant que les enfants s’amuseront à grimper, glisser et sauter dans l’aire de jeux située à proximité de la grande bâtisse édifiée au XIXe siècle. Si vous souhaitez profiter de la plénitude du lieu durant une grande partie de la journée, installez une nappe sous un des arbres du jardin pour partager un pique-nique.

Puis, à partir de 14h, les douces mélodies diffusées dans le cadre des Siestes musicales vous accompagneront jusqu’aux bras de Morphée. Pour ceux qui ne sont pas partisans de la sieste, accordez-vous simplement un moment de répit accompagné d’un livre ou d’un jeu de société, tout en profitant de la fraîcheur offerte par la verdure du parc.

Infos pratiques : Les Siestes musicales, parc de Malpagat, l’Union. Dimanche 7 août, de 14h à 17h. Gratuit.