Pollution au plomb à Toulouse : La campagne de dépistage boudée

Une campagne de dépistage est menée auprès des riverains de l’ancien site industriel STCM dans le Nord de Toulouse après un constat de pollution au plomb. Deux cas d’intoxications ont été détectés.

Une campagne de dépistage est menée auprès des riverains de l’ancien la STCM à Toulouse après un constat de pollution au plomb. Photo d’illustration. Crédit photo : CC SuperD – pxhere

Douze-mille habitants du Nord de Toulouse sont invités à faire un dépistage du saturnisme pour détecter une éventuelle intoxication au plomb. Ce sont des riverains de l’ancien site industriel STCM implantée dans la zone de la Fondeyre.

Cette entreprise de recyclage de batterie en plomb a opéré pendant près de 70 ans. Elle a définitivement fermé ses portes en 2020. Mais son activité de fonderie, entre 1952 et 2011, a laissé des traces. Les concentrations de plomb au sol peuvent dépasser les 300 mg de plomb par kilo dans un rayon allant jusqu’à 700 mètres autour du site.

Deux cas de contamination au plomb détectés à Toulouse

La campagne de dépistage n’a cependant pas encore rencontré son succès. « À ce jour, 236 plombémies ont été réalisées », annonce la préfecture de la Haute-Garonne ce jeudi 16 mars. Il s’agit de 107 enfants, dont 56 de moins de 7 ans, 51 enfants entre 7 et 17 ans, ainsi que 129 adultes, dont 16 femmes enceintes.

Les services de l’État indiquent que « les résultats montrent une plombémie supérieure au seuil d’alerte pour une seule personne adulte et un cas récent détecté de saturnisme infantile ».

« Afin de parfaire l’information des 12 000 personnes concernées, 20 919 lettres et courriels ont été adressés à la population concernée entre novembre 2022 et février 2023 et une vaste campagne d’information a été déployée. Plus d’une dizaine de réunions ont été organisées pour informer et mobiliser l’ensemble des acteurs », fait savoir la préfecture. « L’information de la population se poursuivra. »