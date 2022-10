Pikachu Jet. Un Airbus aux couleurs de Pokémon pour China Airlines

La compagnie taïwanaise China Airlines a dévoilé son Pikachu Jet, un Airbus A321neo aux couleurs Pokemon, la franchise créée par Satoshi Tajiri.

Le Pikachu Jet de China Airlines. © Pokémon. © Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R) and character names are trademarks of Nintendo.

Des voyages haut en couleurs s’annoncent. La compagnie taïwanaise China Airlines a mis en service son Pikachu Jet, depuis dimanche 2 octobre. Il s’agit d’un Airbus A321neo, un avion de nouvelle génération de l’avionneur européen, peint aux couleurs de Pokémon, la franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996.

Les fans de l’univers de Pokémon reconnaîtront immédiatement Pikachu, Rondoudou et Ronflex, peints sur le fuselage de l’appareil exploité par China Airlines. Les plus aguerris se souviendront de Ramoloss et Munna. En tout, onze personnages sont représentés sur cet A321neo. Il s’agit de la livrée, c’est-à-dire de la peinture, la plus colorée de l’histoire de China Airlines.

L’expérience utilisateur des voyageurs du Pikachu Jet de China Airlines

L’univers des Pokémon ne se limite pas au fuselage de l’avion. Il est présent dès l’enregistrement avec des cartes d’embarquement exclusives. Il se trouve également à l’intérieur, dans la cabine des passages. Les oreillers, le tapis des plateaux-repas, les gobelets, les étiquettes des bagages sont dans le thème. Même le personnel de bord porte des tabliers représentant Pikachu. Et pour que l’expérience utilisateur soit vraiment complète, le système de divertissement vidéo propose dix épisodes de Pokémon afin que les voyageurs puissent s’immerger davantage.

L’avion est déployé sur les lignes asiatiques de China Airlines. Dévoilé le 28 septembre, il a effectué son premier vol dimanche 2 octobre entre Taipei (Songshan) et Tokyo (Haneda). À noter que les compagnies japonaises Solaseed Air, Air Do, et Skymark Airlines exploitent aussi des Pikachu Jet.