Philippe UG expose à la médiathèque José Cabanis de Toulouse

L’artiste de pop-up Philippe UG est à l’honneur d’une exposition à la médiathèque José Cabanis, à Toulouse. Ses livres qui s’animent quand ils sont ouverts sont visibles jusqu’au 29 juillet.

“Drôle d’oiseau” est un livre pop-up qui compte parmi les succès de Phillipe UG. Crédit : © Philippe UG / Prestel

Ouvrir un livre, et y découvrir des formes, des volumes, des images qui prennent vie. C’est cela, la magie du pop-up. La médiathèque José Cabanis de Toulouse y consacre toute une programmation, pendant plusieurs mois.

Elle présente notamment, jusqu’au 29 juillet 2023, une exposition d’un grand spécialiste du genre : Philippe UG. Cet artiste – de son vrai nom Philippe Huger – est un vrai « touche-à-tout ». Il décline le pop-up en décors et en livres, où il exprime ses talents de graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués Duperré, d’ingénieur papier, de sérigraphe…

Une énorme collection des œuvres de Philippe UG

Il est ce qu’on peut appeler un artiste prolifique : Philippe UG a publié plus de 200 livres sur trois décennies. « Des ouvrages sérigraphiés, artisanaux, graphiques et des ouvrages d’édition courante », énumère la médiathèque José Cabanis. « Dans son atelier, il crée des livres en série limitée, écrins à ses constructions en volume, qu’il propose dans une démarche militante à des prix tout à fait abordables. Il met également ses sculptures de papier au service des histoires qu’il imagine pour les enfants. »

Dans la continuité de cette démarche, Philippe UG a fait don de la majeure partie de ses maquettes, livres et décors à la Bibliothèque de Toulouse. En plus de la médiathèque, il est d’ailleurs également exposé à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine. Sur chacun des deux sites, des visites guidées sont régulièrement organisées.

Informations pratiques : “Philippe UG, artiste du pop-up”. Lieux : médiathèque José Cabanis et Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse. Dates : jusqu’au 29 juillet, sur les horaires d’ouvertures des bibliothèques. Tarif : entrée libre.