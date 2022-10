Toulouse. Le blocage d’un dépôt provoque des perturbations dans les bus

Le blocage d’un dépôt de bus de Tisséo perturbe la mise en service de plusieurs lignes dans la matinée de ce mardi 11 octobre à Toulouse. En revanche, les lignes de métro et de tramway fonctionnent normalement.

Le blocage d’un dépôt de bus de Tisséo perturbe la mise en service de plusieurs lignes dans la matinée de ce mardi 11 octobre à Toulouse. Photo d’illustration. ©Félix Marchet SoFlash Production Tisséo Collectivités

Il y a moins de bus dans en circulation dans l’agglomération de Toulouse et les temps d’attente peuvent être légèrement allongés. Le service de bus connaît des perturbations dans la matinée de ce mardi 11 octobre. Cela s’explique par le blocage d’un dépôt de bus de Tisséo par des salariés.

« Suite à un filtrage d’un dépôt Tisséo, la mise en place du réseau bus est perturbée », indique l’opérateur de transport en commun dans une note sur son site.

Pendant les perturbations des bus, le métro et le tram fonctionne à Toulouse

En revanche, les voyageurs peuvent emprunter sans problème le tramway et le métro. En effet, les lignes de tram T1 et T2 ainsi que les lignes du métro A et B fonctionnent normalement.

« Pour préparer votre déplacement et trouver la solution la plus adaptée, pensez au calculateur d’itinéraires et à la rubrique prochains passages », propose Tisséo.