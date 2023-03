Grève. Des perturbations à l’aéroport de Toulouse jusqu’au 10 mars

Un tiers des vols prévus à l’aéroport de Toulouse-Blagnac est annulé jusqu’au 10 mars, en raison de la grève contre la réforme des retraites. La DGAC prévient que des retards sont aussi à prévoir.

Il y a encore des turbulences dans les airs. Comme c’était le cas mardi 7 et mercredi 8 mars, les compagnies aériennes doivent réduire leur programme de vols à l’aéroport de Toulouse-Blagnac jusqu’au vendredi 10 mars.

En cause, le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Le préavis déposé pour les 7 et 8 mars, et relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens, est prolongé de deux jours.

Un tiers des vols annulés à l’aéroport de Toulouse-Blagnac

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux transporteurs de réduire leur programme de vols de 20% sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 7 au 10 mars 2023. pic.twitter.com/GFEj6PA5of — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 8, 2023

Des annulations et des retards à prévoir

Malgré la réduction du nombre de vols, la DGAC prévient que « jusqu’au samedi 11 mars, à 6 heures du matin, le trafic aérien sera perturbé au départ et à l’arrivée » de ces onze aéroports. « Des annulations et des retards sont à prévoir », selon l’administration.

Les passagers qui le peuvent sont donc invités par la DGAC « à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ».