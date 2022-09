Nuit One Piece. Des rendez-vous pour les fans de Luffy à Toulouse

Pour les 25 ans de l’œuvre culte d’Eiichirō Oda et à l’occasion de la parution du 102e tome, la maison d’édition Glénat organise la Nuit One Piece dans plusieurs librairies, y compris à Toulouse, mardi 13 septembre.

Le 102e tome de One Piece sera proposé pendant la Nuit One Piece. Crédit visuel : Glenat.

C’est un rendez-vous que les fans absolus ne manqueront pas. Pour les 25 ans de l’œuvre culte d’Eiichirō Oda et à l’occasion de la parution du 102e tome, la maison d’édition Glénat organise la Nuit One Piece dans une centaine de librairies, y compris à Toulouse, mardi 13 septembre.

La série de mangas One piece raconte l’histoire de Luffy, un pirate à la recherche d’un trésor mystérieux. Il s’agit du manga le plus vendu dans le monde. Pour avoir une idée de son succès, un manga vendu en France sur dix est un tome de One Piece. C’est un véritable phénomène depuis son lancement en 1997.

La Nuit One Piece dans cinq librairies de Toulouse

À Toulouse, la Nuit One Piece est organisée dans cinq librairies : Gibert, Fnac Wilson, Comptoir du rêve, BDfugue manga, Crossover et Les petits ruisseaux. Les fans pourront participer à plein d’animations, comme des quiz, photobooth et cosplays, Pictionnary spécial One Piece, dégustations. La Fnac annonce même un karaoké et des leçons de japonais.

Mais surtout, durant la Nuit One Piece à Toulouse, les fans pourront se procurer le 102e tome des aventures de Luffy dès 22 heures. Dans cette édition, le héros est complètement rétabli et part de nouveau affronter Kaido, son rival et capitaine de l’équipage aux Cent Bêtes.

L’année 2022 est riche pour les fans de One Piece. Outre le 25e anniversaire et la sortie du 102e tome, le film One Piece : Red est sorti au cinéma pendant l’été et un nouveau tome est attendu le 14 septembre.

Informations pratiques : Nuit One Piece, mardi 13 septembre, à partir de 19 heures ; à la librairie Gibert, 3 rue du Taur ; à la Fnac Toulouse Wilson, 16 allées du Président Franklin Roosevelt ; Comptoir du rêve, 40 rue Charles de Rémusat ; BDfugue manga, 20 rue Sainte-Ursule ; Crossover, 5 rue du Fourbastard et Les petits ruisseaux, 11 rue Villeneuve ; les animations proposées varient d’une librairie à l’autre ; d’autres informations sur le site de l’événement.