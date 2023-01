De nouvelles destinations depuis l’aéroport de Toulouse en 2023 : Italie, Grèce, Portugal, Québec…

Plusieurs compagnies aériennes prévoient de desservir de nouvelles destinations depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac en 2023. Vous pourrez par exemple vous envoler vers Florence ou Venise en Italie, Faro au Portugal, Paphos à Chypre ou encore Montréal au Québec…

Si l’une de vos résolutions est de voyager davantage, vous pourrez le faire depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac. En effet, plusieurs compagnies aériennes qui le desservent prévoient d’ouvrir de nouvelles lignes en 2023. C’est notamment le cas de Ryanair, qui, dès la fin du mois de mars, proposera un vol direct le mercredi et le dimanche à destination de Faro, la capitale de l’Algarve au Sud du Portugal.

Dans le même temps, la compagnie ouvrira une ligne vers Nador, au Maroc avec deux trajets par semaine (le vendredi et le dimanche), puis vers l’aéroport de Venise-Trévis quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, jeudis et dimanches. Dès le 1er mai, Ryanair proposera également des liaisons, les lundis et jeudis, vers Paphos sur l’île de Chypre.

Quatre nouvelles destinations depuis Toulouse avec Volotea

La compagnie aérienne Volotea, aussi, ouvrira quatre nouvelles lignes cette année. La première à destination de Florence, en Italie, dès le début du mois d’avril. Des vols sont prévus deux fois par semaine, les jeudis et dimanches. Il sera également possible de prendre la direction d’Hanovre, en Allemagne, dès le 23 avril prochain. Les liaisons seront assurées uniquement le dimanche.

La compagnie low cost prévoit aussi de proposer des trajets vers l’île grecque de Corfou à partir du 14 mai prochain (le dimanche) puis d’Athènes, capitale de la Grèce, dès le 27 mai (le mercredi et le samedi).

Une ligne reliant Toulouse à Montréal

Enfin, l’aéroport de Toulouse-Blagnac annonce l’ouverture, dès le 2 juin prochain, d’une ligne directe qui reliera la Ville rose à Montréal, la principale ville du Québec.

Cette liaison sera assurée par la compagnie Air Canada cinq fois par semaine : les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches. Elle permettra d’ailleurs de rejoindre plus facilement New York, San Francisco, Los Angeles, ou encore d’autres destinations des États-Unis, du Canada, du Mexique et des Caraïbes.