Nouvelle manifestation en soutien à la Palestine à Toulouse ce mercredi

Ce mercredi 29 mai, le collectif Palestine Vaincra organise une nouvelle manifestation en soutien au peuple palestinien à Toulouse. Cette énième action fait suite aux images de massacre qui circulent sur les réseaux sociaux dimanche dernier. Pour rappel, l’Israël maintient ses offenses sur la bande de Gaza, depuis l’attaque du Hamas lors d’un festival israélien du 7 octobre.

(Photo d’illustration) © Greg finnegan/Shutterstock.com

Les tensions dans la bande de Gaza ne faiblissent pas et les yeux du monde entier sont tournés vers les horreurs qu’il s’y passe. Et à Toulouse, le collectif Palestine Vaincra organise une nouvelle manifestation place Arnaud Bernard, ce mercredi 29 mai au soir. Le rendez-vous est donné à 18h sur la place Arnaud Bernard. Sous le mot d’ordre « Urgence Rafah ! », cet événement vise à réaffirmer la solidarité avec la résistance du peuple palestinien, alors que les violences et massacres se poursuivent à Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Une nouvelle manifestation en soutien à la Palestine à Toulouse

Ce n’est pas la première manifestation organisée en soutien à la Palestine à Toulouse ce mercredi 29 mai. Ce lundi, le comité de soutien à la Palestine a organisé un rassemblement en urgence, suite à la diffusion d’images « effroyables de Rafah ». Les organisateurs déplorent ces atrocités : « Des corps de plus de 40 adultes et enfants brûlés vifs, déchiquetés, ont été vus par millions nous rappelant que ce nouveau massacre dans ce camp de déplacés est une nouvelle expression du terrible visage de l’opération génocidaire en cours à Gaza mise en œuvre depuis plus de 230 jours par l’État sioniste et ses soutiens. » Des centaines de personnes se sont alors rassemblées une première fois sur la place Arnaud Bernard pour rendre hommage aux victimes et dénoncer les actions qualifiées de génocidaires par les organisateurs.

Lors de ce rassemblement, une minute de silence a été observée en mémoire des plus de 35 000 victimes palestiniennes. Plusieurs prises de parole ont ainsi suivi, dont celle d’une membre du Comité de soutien à la Palestine, qui a vivement condamné les actions de l’État d’Israël et a appelé à une solidarité renforcée avec le peuple palestinien. Des militants et des représentants d’organisations diverses ont pris la parole, exprimant leur indignation et leur soutien. La députée insoumise Anne Stambach-Terrenoir a également apporté son soutien. Les discours étaient alors ponctués de slogans appelant à la libération de la Palestine.

Le collectif Palestine Vaincra appelle également à une mobilisation continue et invite le public à une rencontre-débat ce samedi 1er juin à 18h30 au Hangar de la Cépière.