Muséum de Toulouse. Une exposition photo en idée de sortie ce dimanche

Du 30 avril au 30 octobre 2022, l’exposition de photos “Une biodiversité cachée” prend place dans les jardins du Muséum à Borderouge. Une idée de sortie pour ce dimanche.

L’exposition de Cédric Pollet est visible tous les jours de 10h à 18h. (CC BY-SA Olybrius / Wikimédia)

A la découverte du monde végétal tout en photo. Cédric Pollet expose ses œuvres dans les jardins du Muséum à Borderouge à Toulouse. Depuis le 30 avril, les visiteurs peuvent découvrir cette exposition photo “Une biodiversité cachée”. Elle reste accessible jusqu’au dimanche 30 octobre 2022.

Une exposition photo sur la nature au Muséum de Toulouse

Le thème de l’exposition : les arbres. Le Muséum de Toulouse propose cette initiative dans le cadre de sa nouvelle saison culturelle “Naturez-vous !”. L’établissement a choisi d’aborder la thématique de l’arbre au travers d’installation “légère, ludique et sensorielle”. C’est pour cette raison que les photos de Cédric Pollet seront visibles dans l’espace de l’orangerie du Jardin Botanique Henri-Gaussen du côté du Muséum en plus des œuvres présentées dans les Jardins à Borderouge.

Le Muséum décrit alors l’exposition ainsi : « Cette zone nous plonge via un parcours photographique, dans la diversité insoupçonnée des arbres avec leurs écorces aux 1001 couleurs. Que ce soit au niveau des racines, sur ou dans le tronc, en passant par les feuilles, l’arbre jouit d’un double statut : il est simultanément producteur et protecteur, tout à la fois un être vivant et l’hôte d’autres espèces de plantes, de mammifères, d’oiseaux, d’insectes, de reptiles et de champignons ».

L’exposition est visible tous les jours de 10h à 18h. Plus d’informations sur le site de l’établissement toulousain.