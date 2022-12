Microsoft inaugure une école à Toulouse pour apprendre à développer des applications

Le géant de l’informatique Microsoft inaugure “Business Apps” à Toulouse, une école qui offre une formation gratuite de 19 mois, en alternance, pour apprendre aux demandeurs d’emploi en reconversion à développer des applications.

Un an après le lancement d’une première promotion à Toulouse, le géant de l’informatique Microsoft vient d’inaugurer, au début du mois de décembre, sa dernière, et dixième, école “Business Apps” dans la Ville rose, créée en partenariat avec l’entreprise spécialisée dans les services et conseils numériques CGI.

L’objectif de la formation est d’offrir la possibilité aux demandeurs d’emploi de se reconvertir dans le développement d’applications à destination des entreprises. Autrement dit, apprendre à créer des plateformes pour les aider à gérer leurs stocks ou répertorier leurs notes de frais, par exemple. « 500 millions d’applications seront être créées d’ici 2025 pour répondre aux besoins métiers dans les organisations. Pourtant, le monde entier fait face à une pénurie de développeurs informatiques : il y a donc urgence à former de nouveaux talents », a déclaré Marie-Noëlle Muller-Pernodet, directrice du pôle TPE, PME et ETI de Microsoft France.

Une formation en alternance pour apprendre à développer des applications

Concrètement, 16 apprenants ont suivi des cours à Toulouse pendant trois mois, de janvier à mars 2022, avant de partir en formation en alternance pour une période de 16 mois au sein des équipes de l’entreprise partenaire GCI dans trois villes, à savoir Toulouse, Rennes et Paris. « En privilégiant une arrivée précoce en entreprise, nous répondons à un double enjeu des entreprises de services du numérique (ESN) comme CGI : combler rapidement leurs besoins en compétences numériques tout en nous inscrivant dans leur dynamique RSE », explique Alain Assouline, président de WebForce3, un réseau d’écoles des métiers du numérique, partenaire de la Business Apps (route de Seysses).

À la fin de leur parcours, ces élèves obtiendront un titre de “concepteur développeur d’applications” de niveau six auprès du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), soit l’équivalent d’une licence (Bac + 3). Puis, une nouvelle promotion sera recrutée. Et ainsi de suite.