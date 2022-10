Métro. Des perturbations dues aux travaux du prolongement de la ligne B

Les travaux du prolongement de la ligne B du métro entre Ramonville et Labège engendrent des perturbations.

Les travaux du prolongement de la ligne B du métro à Ramonville causent des perturbations.Crédit photo : B.F. / Le JT

Attention, la configuration des lieux va changer. Le coup d’envoi des travaux pour la construction du prolongement de la ligne B du métro après la station Ramonville engendre des perturbations.

Des changements à la station Ramonville

« Dans le cadre des travaux du prolongement de la ligne B, des places de stationnement seront indisponibles au parc-relais de Ramonville à compter du samedi 8 octobre 2022 », prévient Tisséo à travers un communiqué. « Afin de faciliter le déplacement des voyageurs pendant cette phase de travaux, la gare bus sera également réaménagée. »

Durant cette phase de travaux du prolongement de la ligne B, il est bon d’anticiper ses déplacements passant par la station Ramonville pour prendre connaissance des changements et ne pas manquer son bus. La zone reste évidement accessible en bus.

En plus du métro, plusieurs lignes de bus desservent la station Ramonville : Linéo 6, lignes 27, 37, 79, 111 et 112 et le TAD 119. Un plan de la gare de bus est disponible sur place et indique le point de départ de chaque ligne. Par ailleurs, Tisséo fait savoir que l’aire de covoiturage reste accessible pendant les travaux.

Mise en service du prolongement de la ligne B du métro en 2027

Pour rappel, le prolongement de la ligne B, également appelé Connexion ligne B (CLB), doit relier l’actuel terminus de Ramonville au parc d’activités de Labège, à proximité du centre commercial Carrefour. Le projet a subi un an de retard. Il doit entrer en service pour la rentrée 2027. Il fait aussi face à un surcoût de 45 millions d’euros qui porte son budget à 227 millions d’euros.