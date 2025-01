Métro à l’arrêt à Toulouse : que se passe-t-il sur la ligne B ?

Ce mercredi 8 janvier, la circulation du métro sur la ligne B de Toulouse est perturbée. Plusieurs stations ne sont pas desservies. Un problème technique survenu à la station Borderouge est en cause. Cela empêche les voitures du métro de circuler correctement dans le Nord de la Ville rose. Voici ce qu’il faut savoir.

Plusieurs stations de la ligne B du métro de Toulouse ne sont plus desservies depuis ce mercredi matin, 8h20. © Gala Jacquin

Mise à jour à 13h25 : la ligne B du métro est toujours perturbée à la mi-journée. Le service fonctionne par intermittence.

Depuis ce mercredi 8 janvier à 8h20, la ligne B du métro toulousain subit quelques perturbations de circulation, en raison d’un problème technique survenu à la station Borderouge. Ce phénomène est également survenu ce lundi 6 janvier. La même procédure a été appliquée par Tisséo : d’abord, l’ensemble de la ligne a été paralysé pendant environ 20 minutes avant qu’un service partiel ne soit rétabli entre les stations Ramonville et Jeanne d’Arc. Les perturbations affectent plusieurs stations situées au Nord de la ligne.

La ligne B circule partiellement à Toulouse

Ainsi, de nombreuses stations de la ligne B du métro ne sont toujours pas desservies à 10h :

Compans – Caffarelli

Canal du Midi

Minimes – Claude Nougaro

Barrière de Paris

La Vache

Trois Cocus

Borderouge

Pour pallier cette interruption, des solutions de remplacement ont été déployées :

Ligne L9 : modifiée pour desservir la station Borderouge.

: modifiée pour desservir la station Borderouge. Ligne L10 : prolongée pour assurer une liaison entre La Vache et Jean Jaurès.

: prolongée pour assurer une liaison entre La Vache et Jean Jaurès. Navette B’ : service spécial reliant Borderouge à Jean Jaurès avec arrêts aux stations intermédiaires, notamment Trois Cocus, La Vache, Barrière de Paris, et Minimes – Claude Nougaro.

Les usagers sont invités à consulter le guide Réseau Relais ligne B ou à utiliser le calculateur d’itinéraire pour identifier l’alternative la plus adaptée à leurs déplacements et ainsi éviter de prendre le métro de Toulouse. Tisséo assure qu’il s’efforce de rétablir le service normal dans les meilleurs délais et regrette les désagréments causés par cet incident.