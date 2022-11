Météo : les températures chutent cette semaine à Toulouse

À Toulouse, les températures vont peu à peu baisser au fil de la semaine qui sera marquée par l’entrée officielle de l’hiver météorologique ce jeudi 1er décembre, selon Météo France.

Cette semaine signe « la transition vers l’hiver », prévient Météo France, qui prévoit une baisse progressive des températures dès mercredi à Toulouse, comme dans le reste de la France. En effet, les précipitations observées ce mardi 29 novembre des côtes landaises à la chaîne des Pyrénées, en particulier au Sud de la Garonne, vont peu à peu se dissiper pour laisser place à un temps sec et froid à partir de demain.

Les températures baissent à Toulouse

Il est l’heure de sortir les doudounes, gants, écharpes et bonnets. Les températures vont en effet baisser et passer entre 2 et 4 degrés en dessous des normales de saison avant la fin de la semaine, notamment à cause de l’air froid continental venu de l’Est. Concrètement, à Toulouse, Météo France annonce qu’il fera entre 0 et 7 degrés ce mercredi 30 novembre. La Ville rose sera couverte d’un voile nuageux pendant une majeure partie de la journée, malgré quelques éclaircies dans l’après-midi qui feront grimper le mercure jusqu’à 6 degrés.

L'arrivée du #froid hivernal est confirmé la semaine prochaine. À l'air polaire maritime humide lundi et mardi succèdera de l'air froid continental d'origine scandinave plus sec à partir de mercredi : nous nous situerons alors 2 à 4°C sous les normales de saison 🥶. pic.twitter.com/gDbJ16AgNO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 26, 2022

Le ciel restera couvert ce jeudi 1er décembre. À un mois des fêtes de fin d’année, les températures ne dépasseront pas les 10 degrés. Météo France annonce qu’il fera 3 degrés le matin et en soirée, et jusqu’à 7 degrés dans l’après-midi. Il en sera de même vendredi 2 décembre, avec des températures plus basses encore, qui oscilleront entre 4 et 5 degrés maximum dans la journée. Un léger vent rafraichira encore un peu plus l’air ambiant.

Légères hausses des températures ce le week-end

Le week-end débutera avec un ciel très nuageux, marqué par de courtes éclaircies ce samedi 3 décembre. Les températures seront ici supérieures à celles observées entre mercredi et vendredi. Le thermomètre devrait en effet afficher entre 4 et 12 degrés maximum. Le ciel sera plus dégagé dimanche 4 décembre avec jusqu’à 14 degrés prévus dans l’après-midi.

Mais le week-end restera marqué par quelques rafales de vent plus fraîches, avoisinant les 30 kilomètres par heure et pouvant monter jusqu’à 50 kilomètres par heure au fil de la journée.