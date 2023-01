Météo. Fermeture des parcs et des jardins de Toulouse

Les parcs et jardins de Toulouse considérés à risques sont fermés ce lundi 16 janvier à cause d’une alerte météo. Voici la liste.

Les parcs et jardins de Toulouse considérés à risques sont fermés ce lundi 16 janvier à cause d’une alerte météo. Photo d’illustration. ©Office de Tourisme de Toulouse

La région de Toulouse, comme l’ensemble du Sud-Ouest, est placée par Météo-France en vigilance jaune vent, pluie et inondation depuis 13 heures, ce lundi 16 janvier. Ce degré d’alerte appelle la population à être attentive à son environnement. Des phénomènes habituels, mais occasionnellement dangereux, sont possibles.

🔶 3 départements en Orange pic.twitter.com/Q1bkYRjKnG — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 16, 2023

Durant cette après-midi du lundi 16 janvier, des averses et des très fortes rafales de vent s’abattent sur la région toulousaine. Demain, mardi, des vents pouvant atteindre les 100 km/h sont attendus dans la matinée dans l’ex-Midi-Pyrénées. En cause, le possible passage de la tempête Fien. Les températures fluctueront entre 5 et 9 °C au cours de la journée.

La liste des parcs et des jardins fermés à Toulouse

« En raison d’une alerte météo, les parcs et jardins considérés à risques en situation de vents supérieurs à 60 km/h, seront fermés ce lundi 16 janvier », prévient la Mairie de Toulouse.

Voici la liste des parcs et des jardins fermés à cause de la météo à Toulouse.

– Jardin Compans-Caffarelli

– Jardin du Grand Rond

– Jardin du Pays d’Oc

– Jardin des Plantes

– Jardin Royal

– Jardin de la Poudrerie (Empalot – Ramier)

– Parc Reynerie

– Parc de Monlong

– Parc Ozenne (Borderouge)

– Jardin Félix Lavit (Roseraie)

– Jardin Villa Mérican (Roseraie)

– Parc de l’Observatoire (Roseraie)

– Parc de la Boisseraie (La Terrasse)

– Jardin Sacarin (La Terrasse)

– Jardin Saint-Exupéry (La Terrasse)

– Parc Sacré Cœur (Rangueil Pech David)

– Jardin Rangueil

La municipalité toulousaine fait savoir que « ces jardins seront rouverts au public quand l’alerte météo sera levée et après contrôle des équipes municipales ».