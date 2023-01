Mercato. Le TFC recrute le latéral gauche Chilien Gabriel Suazo

Le TFC officialise le recrutement du latéral gauche Chilien Gabriel Suazo ce lundi 16 janvier. Libre de tout contrat, il s’est engagé pour trois ans et demi.

Le TFC tient sa deuxième recrue du mercato hivernal. Le club de Toulouse annonce ce lundi 16 janvier le recrutement du latéral gauche chilien Gabriel Suazo, 25 ans. Arrivé en provenance de son club formateur au Chili, Colo-Colo, le joueur qui se fait appeler “Capi” débarque sur les bords de la Garonne libre de tout contrat. Autrement dit, le Téfécé n’a rien eu à débourser pour le recruter.

« Ça a toujours été un rêve pour moi d’avoir l’opportunité de jouer dans un des plus grands championnats d’Europe et dans une telle équipe, que j’ai beaucoup regardée et analysée. Ainsi qu’évoluer dans une aussi belle ville, avec des supporters incroyables », déclare Gabriel Suazo.

« J’ai toujours appris à gagner au Chili, c’est ancré dans ma mentalité, et je sais que ça va me servir ici. J’ai envie de gagner tous les matchs que je vais disputer. Ce que je peux promettre au club et aux supporters, c’est que je ne lâcherai jamais rien et je laisserai tout sur le terrain. »

Trois titres de champion du Chili pour Gabriel Suazo

En faisant part du recrutement de Gabriel Suazo, le TFC met en avant un palmarès fourni : « Depuis ses débuts comme professionnel en 2015, Gabriel a disputé 122 matchs de première division chilienne pour sept buts et dix passes. Glanant trois titres de champion national, dont un qu’il vient de soulever en novembre dernier, deux Coupes du Chili, et disputé la Copa Liberatores à 5 reprises entre 2016 et 2022. »

La nouvelle recrue du TFC Gabriel Suazo a connu les sélections U20 et U23. Le latéral gauche a été sélectionné avec la Roja à l’automne 2021. Depuis, il a depuis défendu les couleurs de sa sélection à 13 reprises, croisant d’ailleurs la route de l’international Marocain Zakaria Aboukhlal lors d’une rencontre amicale en 2022.