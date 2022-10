Le match entre le TFC et Strasbourg classé “à risque”

FOOTBALL – La préfecture de la Haute-Garonne considère la rencontre entre le TFC et Strasbourg, prévue dimanche 23 octobre, comme étant “à risque” et prend une série de mesures de précaution.

La préfecture de la Haute-Garonne considère la rencontre entre le TFC et Strasbourg, prévue dimanche 23 octobre, comme étant “à risque”. Photo d’illustration. Crédit : Fabien POMIES – JT

Le TFC se prépare à recevoir le Racing Club de Strasbourg Alsace dimanche 23 octobre au Stadium de Toulouse. Cette rencontre est classée “à risque” par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), annonce la préfecture de la Haute-Garonne dans un communiqué publié jeudi 2O octobre.

Les services de l’État vont donc mettre en place un lot de mesures de précaution en marge de la rencontre entre le TFC et Strasbourg. La préfecture annonce notamment l’encadrement du déplacement des supporters strasbourgeois. Ainsi, « l’accès au Stadium de Toulouse est autorisé aux supporters du RCS dans la limite de 200 personnes munis de billets, délivrés par l’intermédiaire du club ».

Un lot de mesures pour la réception de Strasbourg par le TFC

La préfecture décide aussi de l’interdiction de déplacement dans la ville de Toulouse pour les visiteurs. « Hormis dans le cadre du point de rendez-vous fixé aux supporters du RCS, du dimanche 23 octobre à 8 heures au lundi 24 octobre à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RCS ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre délimité », selon le communiqué des autorités. Ce périmètre inclut tout l’hypercentre de Toulouse.

La préfecture prévoit aussi l’activation du PC sécurité du Stadium en présence des services de sécurité et de secours et mise à disposition d’une salle de crise par Toulouse Métropole en cas d’incident majeur. Sans oublier la mise en œuvre des dispositifs anti-intrusions et anti-projections sur le terrain par le TFC. Et sans surprise, l’interdiction des fumigènes et des pétards.

Un dispositif similaire a été mis en place pour la réception du PSG et de Montpellier.