Marathon des mots : Jean-Pierre Mader en spectacle au Théâtre des Mazades

En ouverture du Marathon des mots, le chanteur Jean-Pierre Mader proposera un récit-concert-dessiné au Théâtre des Mazades à Toulouse ce jeudi 23 juin 2022.

La 18e édition du Marathon des mots va bientôt démarrer. En effet, le festival international de littérature de Toulouse métropole se tiendra du 23 au 30 juin 2022. Au total, 170 rendez-vous, performances et concerts dans 50 communes de la région sont prévus.

Plusieurs temps forts attendent le public. L’un deux aura d’ailleurs lieu ce jeudi. Jean-Pierre Mader sera en ouverture du festival en compagnie de Pol Monnier. Le chanteur toulousain et son ami proposeront aux spectateurs un récit-concert-dessiné.

Le spectacle de Jean-Pierre Mader et Pol Monnier

Du nom de “Les mots enfouis”, cette dernière création de l’interprète du tube Macumba et de Pol Monnier fait la part belle à la littérature, à la musique, au dessin et aux archives orales. Il racontera des histoires de villages engloutis qui abordent l’exil, l’enfance, les paradis perdus, mais également le progrès et les retrouvailles.

Ces dernières prendront vie grâce au piano, à la basse, à la guitare, aux chants, aux paysages sonores et aussi grâce aux archives orales de l’ethnologue Armelle Faure.

D’autres temps forts lors du Marathon des mots

Ce récit-concert-dessiné avec Jean-Pierre Mader sera donné au Théâtre des Mazades à Toulouse. Le spectacle débute à 20h30. Des places sont encore disponibles à la vente en ligne. Il faut compter 7 euros par personne.

Parmi les autres temps forts du festival de littérature, il y aura notamment un récital littéraire musical de Daniel Auteuil ou encore une discussion entre la chanteuse Keren Ann et la comédienne Irène Jacob. Pour plus d’informations sur la programmation, rendez-vous sur le site internet du Marathon des mots.

Héloïse Thépaut