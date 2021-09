Ce qu’il faut savoir sur la manifestation des retraités ce 1er octobre à Toulouse

À l’appel des principaux syndicats, une manifestation des retraités aura lieu, ce vendredi 1er octobre, à Toulouse. Elle démarrera à 10h30 du métro Jean-Jaurès.

« Oui nous voulons une retraite en bonne santé, une pension de haut niveau, aujourd’hui et pour les générations futures ». Tel est le mot d’ordre lancé par les principaux syndicats du pays et de plusieurs associations (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, La Ligue des Droits de l’Homme), qui organisent une mobilisation nationale des retraités, ce vendredi 1er octobre. Parmi les revendications : une augmentation des retraites, des pensions de base et complémentaires, la création de 100 000 postes supplémentaires au sein de l’hôpital et d’un grand service public de la prise en charge de l’autonomie, ou le déploiement de services publics de proximité.

Les syndicats veulent peser sur les votes du budget et de la loi de finances

« Septembre, octobre, novembre, seront des mois clés pour les retraités. C’est à cette période que se voteront les budgets de la Sécurité sociale et de la loi des finances. Alors, mobilisons-nous pour satisfaire nos revendications », peut-on lire encore sur le tract commun de l’intersyndicale. À Toulouse, le cortège partira du métro Jean-Jaurès, à 10h30.

Source : communiqué de presse