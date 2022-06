Manifestation et grève à Toulouse ce week-end

Ce samedi 25 juin 2022 à Toulouse, une manifestation et une grève sont prévues. En centre-ville, l’Union des luttes appelle à un rassemblement contre les projets écocidaires. À Basso Cambo, le magasin Chronodrive est en grève.

Le début de la manifestation contre les projets écocidaires est prévu à Jean Jaurès à 14h (illustration). Crédit photo : ©Philippe Salvador / Le Journal Toulousain (archives, 29/11/2019)

Une manifestation et une grève sont annoncées ce samedi 25 juin 2022 à Toulouse. À Jean Jaurès, à partir de 14h, un rassemblement aura lieu à l’initiative de l’Union des luttes. Le but : protester contres des « grands projets inutiles » et « écocidaires » dans la Région.

La CGT Chronodrive a de son côté lancé un appel à la grève dans le magasin de Basso Cambo, toute la journée. Le syndicat demande une augmentation de salaires.

À Toulouse, première manifestation régionale contre « les projets écocidaires »

L’appel est lancé par l’Union des luttes, rejointe par une quinzaine d’associations : ANV-Cop21, Extinction Rebellion, Faucheur volontaire 31, Youth for climate Toulouse…

Les manifestants iront devant la préfecture et le Conseil régional pour s’opposer à plusieurs projets qu’ils qualifient « d’inacceptables » : autoroutes, élevages industriels, réouvertures de mines, complexes immobiliers, déploiement de la 5G, etc.

Les associations dénoncent des choix qui « aggravent le changement climatique à l’instant même où le GIEC ne nous donne pas plus de 2 ou 3 ans pour espérer ne pas atteindre les +2°C ».

Grève au Chronodrive de Basso Cambo

Dès 11h, un piquet de soutien s’est mis en place devant le Chronodrive de Basso Cambo. Le magasin est en grève et la CGT demande une augmentation générale des salaires de 7%.

L’entreprise emploie beaucoup de jeunes étudiants en contrat à temps partiel, payés au SMIC. Pour le syndicat, « alors que l’inflation ne cesse de s’aggraver, il est nécessaire d’arracher de réelles augmentations de salaire », au-delà de la hausse automatique du SMIC.

William Bernecker