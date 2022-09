Les premiers pas de Roger Federer chez les pros à Toulouse

Le Suisse Roger Federer annonce, jeudi 15 septembre, qu’il prend sa retraite 24 ans après son match sur un circuit professionnel qui s’est déroulé… à Toulouse. Retour sur les premiers pas d’une légende.

Le Suisse Roger Federer annonce, jeudi 15 septembre, qu’il prend sa retraite à 41 ans. Photo d’illustration : Roger Federer à l’Open Exxonmobil du Qatar à Doha en 2012. Crédit photo : CC BY Doha Stadium Plus Qatar

Une autre légende du tennis se retire. Deux semaines après Serena Williams, le Suisse Roger Federer a annoncé jeudi 15 septembre qu’il prendra sa retraite après la Laver Cup. Cette compétition, dont il est l’inspirateur, se déroule du 23 au 25 septembre.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

« Je connais les capacités et les limites de mon corps, et le message qu’il m’a adressé dernièrement est clair », explique le joueur de 41 ans. « C’est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m’a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter. »

Cet astre du tennis compte vingt titres du Grand Chelem à son actif. Six Open d’Australie, un Roland-Garros, cinq US Open et huit Wimbledon. Mais l’ancien numéro un mondial n’a plus disputé de compétition internationale après son élimination en quarts de finale de Wimbledon en 2021 et une blessure au genou.

Roger Federer à l’Open ATP de Toulouse

À Toulouse, les passionnés de tennis n’oublieront pas que c’est dans la Ville rose que Roger Federer a fait ses premiers pas dans un circuit professionnel. Le futur recordman de titres du Grand Chelem avait tout juste 17 ans lorsqu’il a participé à l’Open ATP de Toulouse, un tournoi dont la dernière édition remonte à l’an 2000.

El francés Guillaume Raoux fue la primera víctima de Federer en un main draw de ATP: en Toulouse 1998. pic.twitter.com/LYSBhEE99R — The Main Board (@themainboardec) September 15, 2022

Le jeune tennisman, alors inconnu du grand public, a dû se frotter aux phases de qualification, l’antichambre du tournoi. Puis le 30 septembre 1998, le Suisse, classé 878e au classement, a battu le Français Guillaume Raoux (45e) 6-2, 6-2. Il remportait ainsi sa première victoire sur un circuit majeur ATP. Il atteindra ensuite les quarts de finale de ce tournoi qu’il n’a donc pas remporté.