Le train de la Coupe du monde de rugby s’arrête en gare de Montpellier

Alors que la Coupe du monde de rugby débute dans un an, un train-exposition dédié à l’événement entre en gare de Montpellier pour faire monter l’excitation. Il reste à quai les 6 et 7 septembre.

Alors que la Coupe du monde de rugby débute dans un an, un train-exposition dédié à l’événement entre en gare de Montpellier. Photo d’illustration. Crédit photo : Caroline Léna Becker / CC BY-SA 3.0.

La Coupe du monde de rugby s’ouvre dans un an. Elle se déroulera en France, pour la seconde fois, du 8 septembre au 28 octobre 2023. Des matches sont prévus dans neuf villes, dont Toulouse en Occitanie. Ce sera alors la dixième édition de cette compétition disputée tous les quatre ans, comme en football.

En attendant le coup d’envoi, un train sillonne le pays depuis le 21 juillet pour faire la promotion de l’événement et faire monter l’excitation de la Coupe du monde de rugby. Et bonne nouvelle pour les amateurs du ballon ovale, ce train fait un arrêt de deux jours en gare de Montpellier Saint-Roch. Il est à quai les mardi 6 et mercredi 7 septembre. Il est possible de monter à bord gratuitement de 10h30 à 18 heures.

De la réalité virtuelle dans le train de la Coupe du monde

L’une des animations phare du train de la Coupe du monde est un atelier de réalité virtuelle. Il est possible de se plonger dans le match d’ouverture prévu le 8 septembre 2023 entre le XV de France et les All Blacks. Entre l’entrée des joueurs sur le terrain et les hymnes, tout est fait pour y croire. De façon plus conventionnelle, le train de la Coupe du monde de rugby propose aussi une exposition des maillots de chaque équipe ainsi que le Trophée Webb Ellis.

Informations pratiques : train de la Coupe du monde de rugby, en gare de Montpellier Saint-Roch du 06 au 07 septembre, de 10h30 à 18 heures ; gratuit.