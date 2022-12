Le TFC bat Montpellier en 90 minutes, et s’incline au bout du match

Le TFC a joué un match amical atypique avec le Montpellier HSC. Les deux clubs se sont affrontés durant 135 minutes, divisés en trois périodes. Et ce sont les Montpelliérains qui se sont imposés au bout du compte.

Les joueurs du TFC sur le terrain. Photo d’illustration. Crédit photo : Toulouse Football Club

Un dernier test. Les Violets ont joué leur ultime match amical de l’année dans l’après-midi de ce mardi 20 décembre. En effet, le TFC est allé défier le Montpellier HSC au domaine de Grammont, et s’est incliné deux buts à un.

Les deux clubs d’Occitanie ont joué une partie atypique. Ils se sont affrontés à huis clos durant 135 minutes, divisés en trois périodes de 45 minutes.

Comme ce fut le cas durant les précédentes rencontres amicales du TFC en Turquie, l’entraîneur Philippe Montanier a encore une fois fait tourner l’effectif toulousain. Il a cependant dû faire sans les blessés dont font partie Mikkel Desler et Denis Genreau. Quant au Marocain Zakaria Aboukhlal, il est en vacances après les Lions de l’Atlas aient fait sensation durant la Coupe du monde au Qatar.

Face à Montpellier, le TFC craque dans les 45 dernières minutes

Dans le onze de départ, figuraient notamment Maxime Dupé au but, Rasmus Nicolaisen en défense, et Thijs Dallinga en attaque. Les deux équipes se sont neutralisées. Il y a eu peu d’occasions, si ce n’est une frappe de Dallinga passée à côté du poteau à la 21e minute.

Le même effectif est resté sur le terrain en seconde période. Et Branco van den Boomen débloque la situation en ouvrant le score à la 89e minute de jeu.

🕓94′

On ne résiste pas à l’idée de vous faire découvrir le coup-franc somptueux de @BrancossB face à Montpellier en vidéo 😍! #PrépaTFC #MHSCTFC pic.twitter.com/zZ8emkhfWZ — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 20, 2022

Pour la troisième période, le coach opère plusieurs changements. Il met notamment Kjetil Haug dans le but, Oliver Zandén et Ylies Aradj en défense, Naatan Skyttä et Brecht Dejaegere au milieu, Junior Flemmings et Adp Onaiwu en attaque.

🕓91′

La troisième et dernière période de 45mn débute. Plusieurs changements ont été effectués :



Haug – Zanden, Aradj, Costa, Keben – Touzghar, Skyttä, Dejaegere – Flemmings, Begraoui, Onaiwu



0-1 #PrépaTFC #MHSCTFC — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 20, 2022

Face à un onze avec moins d’automatismes, Montpellier a fini par trouver les failles du TFC. Les locaux sont parvenu a s’imposer avec une réalisation de Mamadou Sakho à la 110e minute, et une autre de Valère Germain à la 116e minute, toutes les deux sur corner.

« On a eu du mal à démarrer. On est arrivé un peu en retard. (…) Je trouve qu’on était un peu en dessous par rapport aux deux matchs précédents », a estimé Philippe Montanier. « Il y avait peut-être un peu de fatigue. Mais on se prépare à un mois de janvier durant lequel il faudra enchaîner pas mal de matchs. »

Découvrez la réaction du Coach Montanier après ce dernier match amical face au @MontpellierHSC 💬#PrépaTFC #MHSCTFC pic.twitter.com/hIrcFlwtiF — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 20, 2022

À la fin du mois, les clubs français reprendront la Ligue 1. Le TFC fera un déplacement à Marseille jeudi 29 décembre.