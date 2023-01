Le retour des touristes étrangers à Toulouse se confirme

L’année 2022 s’est terminée en beauté pour le tourisme dans la Ville rose. Le bilan positif est notamment dû au retour des touristes étrangers dans la métropole de Toulouse.

La tendance du retour des touristes étrangers à Toulouse enregistrée au cours de l’année se poursuit en décembre 2022. Crédit photo : © Philippe Garcia / Aéroport Toulouse-Blagnac

L’année 2022 s’est bien terminée pour les acteurs du tourisme de la métropole de Toulouse. Dans son bilan sur la fréquentation en décembre, l’agence d’attractivité de la métropole annonce que l’année s’est terminée « en beauté, grâce au retour d’une clientèle étrangère et une belle fréquentation des lieux culturels ».

Davantage de touristes portugais à Toulouse

La tendance du retour des touristes étrangers enregistrée au cours de l’année se poursuit en décembre 2022. Plus de 20 000 visiteurs se sont rendus à l’office de tourisme, dont 58% provenaient de l’étranger. En 2021, ils étaient 42%. Aussi, au mois de décembre, les chiffres de l’hôtellerie sur la métropole enregistrent 15% supplémentaires de part de visiteurs étrangers.

La clientèle espagnole a répondu présent lors des ponts des 6 et 8 décembre ainsi que lors des vacances scolaires, suivie des visiteurs du Royaume-Uni et du Portugal, selon l’agence d’attractivité. La présence de nombreux visiteurs espagnols est habituelle. Celle des touristes portugais est plus récente. Elle est liée à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes reliant Toulouse à Lisbonne et Porto. Une autre liaison avec Faro est prévue au printemps.

« Au vu des chiffres recensés en fin d’année 2022, Toulouse confirme sa place de métropole européenne parmi les plus attractives tant sur le plan national qu’international », estime Jean-Claude Dardelet, le président de l’agence métropolitaine. « L’année 2023 s’ouvre sur une belle dynamique. Le tourisme de loisir prend enfin la place qu’il mérite sur le territoire métropolitain. »

Les grandes expositions séduisent

Les touristes locaux ne sont pas en reste. Les grandes expositions et la programmation des sites culturels en cette fin d’année a convaincu les touristes et les locaux. L’agence d’attractivité souligne « le succès de l’exposition consacrée à l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle, qui a ouvert en fin d’années aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse et qui a déjà séduit 26 500 visiteurs en ce dernier mois de l’année (dont plus de 13 000 entrées lors des vacances scolaires) ».