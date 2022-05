La Haute-Garonne lance un appel à candidatures pour son Assemblée citoyenne

La première Assemblée citoyenne du Département de la Haute-Garonne sera créée en octobre 2022. Un appel à candidatures pour y participer est lancé.

Les candidatures sont ouvertes pour la première Assemblée citoyenne du Département de la Haute-Garonne sera créée en octobre 2022. © Laëtitia Soula / Journal Toulousain

Oyez oyez. La création de la première Assemblée citoyenne du Département de la Haute-Garonne approche. Elle est prévue pour le mois d’octobre 2022. C’est pourquoi, un appel à candidatures a été lancé le 5 février dernier à l’occasion des septièmes Rencontres du dialogue citoyen. Il s’agit là de la première étape pour la mise en place de cette nouvelle instance de démocratie participative.

« À l’issue de la clôture des candidatures, prévue le 24 juin prochain, les volontaires seront tirés au sort en garantissant la parité et la représentativité géographique et sociale de la population haut-garonnaise », indique le conseil départemental.

Avant cela, la collectivité annonce qu’« au mois de juin, les élus départementaux iront à la rencontre des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais sur les marchés du territoire, pour leur présenter la première Assemblée citoyenne du Département de la Haute-Garonne et leur proposer d’y candidater ».

Elle explique également que « l’Assemblée citoyenne du Département de la Haute-Garonne invitera les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais à formuler des propositions et des avis sur des sujets en lien avec les compétences départementales. Composée de 162 citoyens volontaires, soit six par canton pour un mandat de deux ans, cette assemblée, la plus grande de France, ne sera pas ouverte aux élus locaux et départementaux ni aux agents de la collectivité. »

Informations complémentaires : les inscriptions se font sur ce site jusqu’au 24 juin haute-garonne.fr/assemblee-citoyenne