Jobdating à Toulouse. Coaching et bons plans pour un job d’été avec le Crij Occitanie

Pendant une semaine, du mardi 7 au mardi 14 juin, le Centre régional information jeunesse (Crij) Occitanie propose, à Toulouse, des séances de coaching aux jeunes en quête d’un premier job d’été. Une semaine de préparation qui se conclura par une séance de jobdating le jeudi 16 juin.

Animateur, aide à domicile, manutentionnaire, personnel d’accueil… Quel job d’été est fait pour vous ? Le 16 juin prochain, le Centre régional information jeunesse (Crij) Occitanie organise un jobdating dédié aux emplois saisonniers pour les jeunes, en partenariat avec la région et Pôle emploi. Et, afin que les candidats puissent mettre le maximum de chances de leur côté, le Crij leur propose des séances de coaching personnalisées durant toute la semaine précédant cette journée de rencontre.

“Mon premier job d’été”, une campagne de recrutement sur mesure

Les jobs d’été permettent aux jeunes d’entrouvrir la voie de l’autonomie financière, mais également de faire leurs premiers pas dans le monde du travail. Mais, sans expérience, il n’est pas forcément évidant de savoir où chercher, vers qui se tourner et comment se présenter à son éventuel futur premier employeur. Afin d’accompagner au mieux les candidats à un emploi saisonnier, le Crij organise “Mon premier job d’été”, une campagne de recrutement sur mesure, à Toulouse, pour les jeunes de la région.

Des centaines d’emplois saisonniers à Toulouse et en Occitanie

Cette opération réunit une douzaine d’entreprises et structures qui peuvent, pour certaines, recruter plusieurs centaines de salariés et s’organise en deux temps. Une semaine dédiée à des ateliers de préparation des entretiens gratuits, du mardi 7 au mardi 14 juin, et une après-midi de rencontre avec les recruteurs, le jeudi 16 juin, dans les locaux du Crij, 11 rue de Metz. Les emplois saisonniers concernés se situent en général à Toulouse ou en Haute-Garonne, mais peuvent également concerner les autres départements de la région.

Pour participer, les jeunes intéressés doivent s’inscrire via un formulaire accessible sur chacune des annonces recensées sur le site internet de l’organisme.

Dates des ateliers de préparation