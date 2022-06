Insolite. Un coquin fait un oubli coquasse dans un Uber à Toulouse

À Toulouse, un distrait est vraisemblablement passé à côté d’un bon moment. En oubliant un petit kit destiné à une soirée coquine, ce toulousain un peu tête en l’air n’est pas seulement passé à côté d’une soirée pimentée… Il est aussi entré dans le palmarès 2021 des oublis les plus troublants constatés, en France, dans les véhicules de la compagnie américaine.

Avez-vous déjà oublié un objet personnel dans un Uber ou un taxi ? Si oui, vous savez à quel point cela peut être agaçant. C’est la mésaventure qui est arrivée à plusieurs Français au cours de l’année passée. Uber a dévoilé pour la sixième année consécutive la liste des objets que les Français oublient dans des véhicules de la compagnie, et qu’ils cherchent à récupérer. Dans cette liste, on trouve en premier lieu des oublis communs : téléphones, trousseaux de clés, sacs à main et autre bagages légers. Mais d’autres utilisateurs ont égaré des effets personnels bien plus saugrenus.

Si la majorité des objets insolites retrouvés dans un Uber l’ont été à Paris, l’un des oublis les plus inattendu a été constaté à Toulouse. Un effet, un client a laissé dans un véhicule tout un kit visiblement prévu pour une soirée coquine. Si le contenu de ce kit n’a pas été dévoilé par l’application, libre à chacun de faire marcher son imagination pour deviner ce qu’il s’y trouvait. Parmi les autres objets inhabituels oubliés dans des Uber, une mallette de faux billets, une chaise de camping, une robe d’avocat ou encore un micro-onde.

Les Toulousains s’améliorent

Toutefois, si les habitants de la ville rose héritent d’une image de coquins avec cette anecdote, ils ne sont pas pour autant les plus tête en l’air. En effet, dans le classement des villes où les utilisateurs d’Uber sont les plus étourdis, ce sont les Nantais qui arrivent en tête, talonnés de prés par les habitants de Bordeaux et Nancy. Placés à la deuxième place l’an dernier, les Toulousains ont fait plus attention à leurs effets personnels en 2022. Ainsi, cette année, la Ville rose s’est classé au sixième rang de ce classement. Sans surprise, les jours les plus propices à la distraction, partout en France, sont évidemment ceux du week-end.

Si un tel désagrément vous arrive, il faut contacter votre chauffeur via l’application pour récupérer ce que vous avez oublié dans sa voiture.

Elioth Salmon