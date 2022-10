Une plongée dans l’histoire au château de Merville

HISTOIRE – Une plongée au cœur de l’histoire, du Moyen Âge au XXe siècle, est organisée au château de Merville, avec cinq associations, samedi 22 et dimanche 23 octobre.

Un week-end d’histoire est organisé au château de Merville. Crédit photo : Château de Merville

Les fans d’histoires ont rendez-vous au château de Merville durant tout le week-end. Une plongée au cœur de l’histoire, du Moyen Âge au XXe siècle, est organisée au château de Merville, à trente minutes de Toulouse, avec cinq associations, samedi 22 et dimanche 23 octobre.

« Saltimbanques, combattants, chevaliers, monnayeurs, arbalétriers ou soldats d’infanterie… Pas moins de cinq compagnies et associations installent leurs tentes et campements colorés dans le parc, sortent leurs cambuses et leurs stands artisanaux, s’entraînent au tir et défilent en rangs serrés dans les allées du labyrinthe de buis », annonce le château pour le premier week-end des vacances de la Toussaint.

Que faire ce week-end au château de Merville ?

Au programme, un tourbillon dans le temps, visuel et olfactif, pour les familles et les passionnés de reconstitutions historiques. « Tirs à l’arbalète ou au trait à poudre, fabrication de chandelles, dressage d’une table de noblesse, déambulations en costumes d’époque et joutes courtoises au milieu des effluves de cuisine médiévale entendent faire revivre aux visiteurs des pans entiers d’histoire depuis le 13e siècle, ponctués de récits sur la guerre de Cent Ans », proposent les organisateurs de ce week-end d’histoires.

« Aux démonstrations et spectacles s’ajoutent de nombreux ateliers et activités auxquels les visiteurs sont invités à participer, parmi lesquels la manipulation d’armes en toute sécurité, la fabrication de vêtements d’époque sur métier à tisser, la frappe de monnaie ou encore la production d’encre », annonce aussi le château.

Informations pratiques : Immersion dans l’histoire au château de Merville, samedi 22 octobre de 10h30 à 18 heures et dimanche 23 octobre de 10h30 à 17 heures. Tarifs : à partir de 11,50 € adultes, 9,50 € enfants (gratuit pour les moins de 4 ans).