Haute-Garonne. Un repas républicain organisé pour la fête nationale le 14 juillet

Le Département de la Haute-Garonne organise un repas républicain et plusieurs animations dans ses locaux à l’occasion de la fête nationale le 14 juillet.

À l’occasion de la fête nationale, le 14 juillet, le conseil départemental de la Haute-Garonne organise La République en fête. Cet événement ouvert gratuitement au public sur inscription se déroule dans ses locaux, dans la cour de l’Hôtel du département, à partir de midi. Un repas républicain et plusieurs animations seront proposés.

Le collectif artistique toulousain Culture en mouvements accueillera le public en musique et avec des numéros d’échasse. Pour les enfants, des animations seront proposées. Ils auront droit à des contes animés, du maquillage, et pourront réaliser une banderole collective, le tout, dans un espace climatisé. « Par ailleurs, une exposition sur le 14 juillet sous l’Occupation, réalisée par le Musée départemental de la Résistance et la Déportation, sera présentée à cette occasion », annonce le conseil départemental.

Le 14 juillet pour faire vivre la République en Haute-Garonne

« Je me réjouis d’ouvrir les portes du conseil départemental pour célébrer à nouveau avec les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais la fête nationale du 14 juillet, qui symbolise l’unité, la communion entre les peuples et la liberté », déclare le président du conseil départemental, Georges Méric. « Depuis 2016, le Département est particulièrement engagé pour faire vivre la République sur le territoire (…). Face à la montée des intolérances et du repli sur soi, il y a une nécessité impérieuse de créer une véritable cohésion autour des valeurs républicaines, la liberté, l’égalité et la fraternité. »

« Depuis sept ans, le conseil départemental est fortement mobilisé pour la promotion et la défense des valeurs de la République, auprès du plus grand nombre et en particulier des jeunes. De nombreuses actions fortes sont menées en ce sens, telles que le Parcours laïque et citoyen mis en place en 2016 dans les 118 collèges publics et privés haut-garonnais, ou encore la création en mai 2022 d’un conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République », raconte le département de la Haute-Garonne.