Grippe aviaire. Toulouse et 125 communes sous surveillance

Après la découverte d’un cas de grippe aviaire à Toulouse, la Ville rose et 125 communes autour d’elle sont placées sous surveillance. Photo d’illustration. CC BY-SA 4.0 Gzen92

Le virus de la grippe aviaire a été identifié sur plusieurs mouettes rieuses à Toulouse vendredi 3 mars. En conséquence, la préfecture de la Haute-Garonne a décidé de mettre en place une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 kilomètres autour du lieu de découverte des oiseaux infectés. Cette zone de surveillance concerne 126 communes et doit permettre de prévenir l’apparition du virus dans les élevages du département. Elle est en place pendant 21 jours et sera prolongée en cas de nouvelle contamination.

« Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées », explique la préfecture à travers un communiqué.

Quelles sont les mesures mises en place face à la grippe aviaire à Toulouse ?

Dans les communes sous surveillance, il est spécifiquement demandé au grand public de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages. « Pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés », indique la préfecture.

La mise en place d’une zone de contrôle consiste en une série de mesures contre la grippe aviaire à Toulouse et dans 125 communes autour d’elle. Diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité, c’est-à-dire la mise à l’abri. Les éleveurs sont aussi appelés à une surveillance renforcée des élevages avec des analyses de laboratoires et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).

En revanche, la consommation de viande, de foie gras et d’œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour les humains.