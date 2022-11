Greenpeace demande l’étiquetage obligatoire de tous les OGM

Ce samedi 19 novembre, Greenpeace France et ses militants se mobilisent pour inviter la grande distribution à les rejoindre dans leur demande au gouvernement de mettre en place un étiquetage obligatoire de tous les OGM. Toulouse fait partie des 24 villes où la mobilisation est organisée.

Le visuel de la campagne de Greenpeace France demande « de la transparence dans nos caddies » en matière d’OGM.

Le sujet des “nouveaux OGM” (organismes génétiquement modifiés) soulève de plus en plus de contestations. Pour Greenpeace, « les enseignes de la grande distribution doivent faire preuve de transparence et afficher clairement sur leurs produits la présence de nouveaux OGM ».

Ce samedi 19 novembre, dans 24 villes de France dont Toulouse, l’association a donc prévu une journée de mobilisation et de sensibilisation. Une action qui devrait recueillir le soutien des consommateurs, selon un sondage de juillet 2022, réalisé par Kantar Public pour Greenpeace France.

Celui-ci révèle que 92% de la population française est favorable à ce que la présence de nouveaux OGM soit indiquée sur les emballages des produits alimentaires. Car pour Greenpeace, pas de doute, « les nouveaux OGM, produits par de nouvelles techniques de modifications génétiques, comportent les mêmes risques pour la biodiversité que les OGM ‘classiques’ ».

« Sensibilisation et vulgarisation »

Le groupe local de Greenpeace Toulouse s’est installé ce samedi à l’hypermarché Auchan de Balma-Gramont. Robin, co-organisateur de la mobilisation, explique faire de la « sensibilisation et de la vulgarisation ». Pour cela, les activistes adressent des documents et discutent avec les consommateurs, mais tentent également d’interpeller les gérants de magasins pour les inviter à rejoindre leurs revendications.

« On distribue aussi des catalogues avec des QR codes a côté de certains produits, pour proposer aux gens de scanner pour savoir si le produit contient ou non des OGM, explique l’activiste de Greenpeace. Et la réponse est toujours qu’on ne sait pas, car il n’y a actuellement aucune transparence. Et ça concerne également les produits Bio. Même un produit avec le label Bio peut être issu d’OGM. »

Dans les prochains jours, d’autres actions similaires mais moins importantes en taille pourraient avoir lieu dans le centre-ville de Toulouse.