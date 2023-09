France-Uruguay : le Toulousain Jelonch capitaine

Pour le deuxième match des Bleus en Coupe du monde de rugby, Anthony Jelonch, revenu de blessure, sera le capitaine d’une équipe de France très remaniée face à l’Uruguay, jeudi 14 septembre.

Le Français Anthony Jelonch et les Italiens Stephen Varney et Giacomo Nicotera lors tournois des Six Nations Guinness 2023 au Stadio Olimpico à Rome. © Marco Iacobucci Epp – Shutterstock

Le sélectionneur du XV de France a dévoilé la composition qu’il alignera face à l’Uruguay, jeudi 14 septembre, pour le deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde. Il s’agit d’une équipe fortement remaniée, marquée par le retour d’Anthony Jelonch sur le terrain.

Le troisième ligne du XV de France a donc réussi son pari de jouer la Coupe du monde de rugby. Anthony Jelonch a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche et s’est fait opérer le 6 mars dernier. Il a fallu seulement six mois et demi au Stadiste pour retrouver les terrains après sa blessure. En bonus, il sera le capitaine des Bleus.

Voici la composition du XV de France face à l’Uruguay

Face à l’Uruguay, 17e nation mondiale, Anthony Jelonch sera entouré d’une équipe très remaniée. Fabien Galtié effectue douze changements par rapport au XV qui a dominé la Nouvelle-Zélande (27-13) vendredi dernier. Seuls Yoram Moefana (Union Bordeaux-Bègles), Gabin Villière (Rugby Club Toulonnais) et Cameron Woki (Racing 92) conservent leur place de titulaire. Les autres cadres ont été ménagés en vue des prochains matchs à enjeu.

En troisième ligne, Anthony Jelonch sera entouré par le flanker Sekou Macalou (Stade français) et Paul Boudehent (Stade Rochelais). Etant donné qu’Antoine Dupont est au repos, la charnière est composée par l’ouvreur Antoine Hastoy (La Rochelle) et le demi de mêlée Maxime Lucu (UBB). Par ailleur, Dorian Aldegheri est en première ligne et Melvyn Jaminet en numéro 15.

La composition du XV de France contre l’Uruguay : Jaminet – Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villiere – Hastoy, Lucu – Jelonch, Macalou, Boudehent – Taofifenua, Woki – Aldegheri, Bourgarit, Gros.