Fête du travail. Plusieurs manifestations à Toulouse pour les droits des travailleurs

En ce week-end de fin de mois d’avril, deux manifestations sont prévues à Toulouse pour la fête du travail. La première est annoncée samedi 30 avril à 14h et la deuxième dès 10h dimanche 1er mai 2022.

Le défilé partira de la place Esquirol à Toulouse dès 10h ce dimanche 1er mai 2022. (Image archives ©Séverine Sarrat/JT)

Deux rendez-vous de mobilisations pour ce week-end. A l’occasion de la fête du travail, les syndicats nationaux appellent à la mobilisation un peu partout en France. A Toulouse, deux mobilisations sont prévues une semaine après les résultats de l’élection présidentielle. La première prend place du côté de la station de Jean Jaurès dès 14h ce samedi 30 avril. Et la deuxième rejoint le mouvement national de ce dimanche 1er mai 2022. Pour l’occasion, les syndicats organisent un défilé traditionnel pour la fête du travail dans les rues de la ville rose.

Dès 14h ce samedi, l’Union des Étudiant·es de Toulouse annonce une manifestation “du 1er mai, le 30 pour la journée de travail de 3h”. Plusieurs points sont mis en avant pour cette première mobilisation : la journée de travail de 3 heures, le salaire universel de citoyen, la démocratie directe et économique, le réaménagement territorial, “l’écologie sociale, l’éducation, la prévention sanitaire… financés par la justice fiscale” et travailler moins pour vivre et consommer mieux.

Ce rassemblement est un avant-goût du défilé prévu ce dimanche 1er mai 2022. La CGT et d’autres confédérations syndicales ont appelé à manifester en France. Dans un communiqué, la CGT Haute-Garonne « appelle l’ensemble du monde du travail, les retraités et les jeunes à se mobiliser le 1er mai 2022 dans les manifestations de Toulouse, 10h place Esquirol, et à St Gaudens, 10h30 place Jean Jaurès. Nous portons l’exigence du progrès social, dans une société soucieuse de l’avenir de la planète et d’un monde de paix ».

Le troisième tour social débute le dimanche 1er Mai avec la mobilisation des salarié-es, retraité-es et jeunes pour pouvoir vivre de leur revenu dans un monde débarrassé de la pollution et de la Guerre.

