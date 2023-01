Le festival TV de Luchon fête son 25e anniversaire

Le festival TV de Luchon, qui récompense les productions télévisuelles françaises et francophones se déroule du 31 janvier au 5 février à Bagnères-de-Luchon (31). Il fête en 2023 ses 25 ans.

Visuel: Festival TV de Luchon

Il est dédié à la production télévisuelle française, et francophone. Le festival TV de Luchon revient pour une édition anniversaire : il fête ses 25 ans du 31 janvier au 5 février. Il se tiendra au casino de Bagnères-de-Luchon (31).

Pendant six jours, la programmation va faire s’enchaîner les compétitions et les remises de prix , aux côtés d’avant-premières, d’actions pédagogiques, de débats, de rencontres, ou encore des Assises de l’audiovisuel. De nombreuses personnalités sont également invitées, et Michel Drucker ainsi que Jean-Jacques Annaud seront mis à l’honneur.

Le festival TV de Luchon ouvre deux nouvelles compétitions

C’est une nouveauté 2023, et c’est aussi la raison de l’invitation de Michel Drucker. Le festival intègre désormais une compétition intitulée “Programmes de flux”. En partenariat avec l’Alliance pour la création et la promotion des formats français (ACP2F), celle-ci regroupe les émissions de divertissement, les quotidiennes, les magazines ou encore les jeux.

C’est une première en France, puisqu’aucune récompense n’existe pour ces programmes pourtant populaires. Et c’est Laurence Boccolini qui sera la présidente du jury pour cette catégorie. Autre nouveauté : la création d’une compétition “Écran Jeunesse” à destination des jeunes publics, qui réunit séries animées, fictions, contenus ludo-éducatifs, documentaires…

Les deux autres compétitions ont bien sûr toujours lieu. D’un côté, celle des programmes documentaires, avec Bruno Solo en président du jury. La sélection est très variée puisqu’elle englobe de nombreuses thématiques : histoire, société, international, découverte/environnement, culture, séries courtes, séries longues et webdocs. De l’autre côté, la compétition fiction réunit des fictions unitaires, des séries, des programmes courts, et des webséries. Le festival TV de Luchon garde donc ses bases, tout en apportant un vent de fraîcheur et de nouveauté.