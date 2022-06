Le festival Soeurcières revient pour sa quatrième édition à Toulouse

Dès 14h ce samedi 11 juin, le parc des sports du Bazacle à Toulouse accueille le festival Soeurcières. L’événement est un « festival artistique, féministe, militant et festif ».

Pour l’association Osez Le Féminisme ! 31, en ce samedi 11 juin, « ce ne seront pas les sorcières qui vont brûler mais les symboles sexistes ». (Image d’illustration : CC BY-NC-ND Gustave Deghilage / Flickr)

Plus de sorcières brûlées au bûcher mais les symboles sexistes, oui. Ce samedi 11 juin 2022, le festival Soeurcière est de retour pour sa quatrième édition. L’événement féministe s’installera au parc des sports du Bazacle à Toulouse. Dès 14h, l’association Osez Le Féminisme ! 31 propose un programme autour de l’art, la musique et le militantisme. Pour l’organisation, en ce samedi 11 juin, « ce ne seront pas les sorcières qui vont brûler mais les symboles sexistes ».

Village associatif, projections de documentaires… le programme du festival Soeurcière

Les « violences infligées par le patriarcat » sont dans le viseur des militantes au quotidien et c’est avec ces convictions que l’événement a été imaginé. Dès 14h, le village associatif et créatif ouvrira ses portes au public. Il accueillera les participants jusqu’à 19h. De nombreux ateliers sont au programme de l’après-midi. De 14h30 à 16h et de 17h à 18h30, un atelier et histoire du Tarot de la sororité est proposé avec Urielle Hug. Un autre évoquera les violences génitales médicales (labiaplastie, épisiotomie…). Il sera animé par Sonia Bisch du collectif StopVOG de 14h30 à 16h30.

En même temps, Amanda Art proposera son conte déambulatoire ; la réalisatrice Sarah Denard projettera son documentaire « La Roue Libre » ; et un atelier « Cassez les codes de l’hypersexualisation en photographie » avec Pauline Makoveitchoux. Le festival Soeurcière prévoit également une rencontre et séance de dédicace avec Maha Hassan avec son livre « Femmes d’Alep » de 15h à 15h45. Une autre rencontre est programmée à 16h avec Céline Piques et son livre « Déviriliser Le Monde ».

Des témoignages et de la musique pour rendre l’événement “festif”

La fin de journée est rythmée par des rendez-vous différents du reste de la journée. Notamment avec des témoignages croisés de femmes artistes de 17h à 18h30. La Compagnie Plumea propose également un atelier de danse de 17h30 à 18h30. Pauline Makoveitchoux revient avec la projection de son court métrage « Sororamour » de18h à 19h.

La batucada Sardinhas da mata viendra animer la soirée de 19h à 20h30. La Compagnie Plumea prendra le relai avec son spectacle « Soeurcières » à 21h. Et la soirée s’éternisera jusqu’au bout de la nuit avec le concert de TaTa !