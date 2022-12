Un escape game pour les enfants malades dans les hôpitaux

L’association toulousaine Un maillot pour la vie va déployer en 2023 un escape game digital pour les enfants malades dans les hôpitaux.

Photo d'illustration. Crédit photo : CC pxhere

C’est une activité généralement organisée dans des salles de jeux dédiées. Un escape game sera mis à disposition des enfants malades dans les hôpitaux. Le dispositif sera déployé dès le début de l’année 2023 par l’association toulousaine Un maillot pour la vie.

L’escape game à l’hôpital

Pour adapter le concept aux enfants, souvent seuls et isolés dans les structures hospitalières, l’association a souhaité mettre au point une solution digitale de l’escape game à l’hôpital. Il peut se jouer sur mobile ou tablette et utilise la réalité augmentée.

« Fruit de longs mois de travail en collaboration avec ARvision Games, spécialiste de la réalité augmentée, l’application est désormais prête à être déployée partout en France avec la participation de sportifs de haut niveau qui auront l’occasion de jouer avec les enfants », annonce Un maillot pour la vie.

Un dispositif pour garder le lien

« Les restrictions sanitaires limitent l’accès aux structures et la mise en place de ce type d’expériences digitales innovantes nous permet de garder le lien avec les Pitchounes que nous suivons », note Nicolas Dieuze, président d’honneur de l’association toulousaine.

Elle raconte que « l’enfant pourra jouer quand il a envie ». Aussi, « l’association organisera ponctuellement des rencontres numériques avec des sportifs qui pourront jouer avec lui, à distance ».

Parrainage d’Antoine Dupont

L’opération est parraînée par Antoine Dupont. « Parrainer Un maillot pour la vie s’est fait pour moi naturellement à Toulouse. (…) Pendant le Covid, on a essayé de faire des choses à distance avec des vidéos envoyées aux enfants pour les soutenir. C’est toujours plus touchant quand c’est pour des enfants », estime le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France.