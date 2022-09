Emploi. Un job dating géant au Stadium de Toulouse

Le Stadium de Toulouse se prépare à recevoir un job dating géant le jeudi 13 octobre. Quelque 1 500 postes seront à pouvoir auprès de 80 entreprises et centres de formation.

Le Stadium de Toulouse se prépare à recevoir un job dating géant le jeudi 13 octobre. © Bryan Faham

Un millier de postes sont à pourvoir à l’occasion d’un job dating géant organisé au Stadium de Toulouse, plus habitué à recevoir les matches du TFC. Il s’agit du Village des recruteurs. L’événement se tiendra jeudi 13 octobre entre 9 heures et 17 heures.

Le Village des recruteurs promet de rassembler dans cette arène du foot quelque 80 entreprises et centres de formation. Parmi les sociétés attendues : Actual, Aldi, Fiducial, Prévifrance, Safti, ou encore Tarmac aerosave et Teleperformance.

Qu’attendre de ce job dating au Stadium de Toulouse ?

Plus de mille postes sont annoncés par les organisateurs de l’événement qui se tient durant un unique jour. Tout au long de la journée, les candidats se verront proposer aussi bien des CDI, que des CDD, et même des postes en alternance ou des missions d’intérim. Les offres concernent Toulouse et ses environs. Des organismes de formation sont aussi prévus. Ils proposeront aux candidats quelque 500 offres de formation.

Afin de participer au Village des recruteurs, les candidats sont invités à se créer un profil sur le site de l’événement. Ils pourront y déposer un CV et consulter certaines offres en ligne. Il faudra ensuite venir en personne au Stadium de Toulouse pour participer au job dating avec son CV imprimé en plusieurs exemplaires. Ce sera le moment de convaincre les recruteurs.

Informations pratiques : Village des recruteurs, jeudi 13 octobre, de 9 heures à 17 heures, au Stadium de Toulouse. Entrée gratuite. D’autres détails sur le site de l’événement.