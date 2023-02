L’école de police de Toulouse se prépare pour le défilé du 14 juillet à Paris

L’école de police de Toulouse est sélectionnée pour participer au défilé du 14 juillet à Paris. Les entraînements ont déjà commencé afin d’être prêt pour le jour J.

Photo d’illustration : le défilé du 14 juillet 2016 à Paris. Crédit photo : CC BY SA Enap communication – Wikimedia commons

L’École nationale supérieure d’application de la police nationale de Toulouse fait partie des dix écoles de police de France sélectionnées pour participer au grand défilé du 14 juillet à Paris. Ils descendront la plus célèbre avenue du monde, les Champs-Élysées, pour se présenter devant la tribune présidentielle place de la Concorde.

Pour que tout soit parfait à l’occasion de la Fête nationale, les entraînements ont déjà commencé. « Afin d’atteindre l’excellence exigée pour le jour J, les 43 élèves Gardiens de la Paix et les 12 cadets de la République ainsi que leurs formateurs suivent un entraînement rigoureux », fait savoir l’école.

Ils sont « encadrés par un pool de dix effectifs des CRS, dirigé par un commandant divisionnaire de police, habitué de cet exercice et secondé par un second officier supérieur », est-il précisé.

L’école de police de Toulouse se prépare pour le 14 juillet

D’ici au 14 juillet, les élèves et les cadets de l’école de police de Toulouse doivent apprendre à marcher en cadence et au rythme de la musique. Pour cela, ils se sont retrouvés avec les membres de l’école de police Périgueux, en Nouvelle-Aquitaine, à deux reprises, en novembre à Toulouse, et en janvier en Dordogne.

« Ils répéteront encore ensemble le 21 février prochain à Toulouse et une dernière fois à Périgueux à la fin mars avant de rejoindre, 15 jours avant le 14 juillet, le site de Satory dans les Yvelines pour s’entraîner avec toutes les unités défilantes. L’objectif est bien sûr d’être au niveau exigé pour intégrer le défilé militaire national », explique l’école toulousaine.

Les élèves des écoles de police de Toulouse et Périgueux seront divisés en deux pelotons. Un premier de gardiens de la paix et un second qui mélangera gardiens et cadets de la République. Ils défileront en tenue d’honneur de la police nationale, c’est-à-dire en chemise blanche, pantalon bleu marine, casquette rigide avec coiffe blanche, gants blancs et fourragère blanche.