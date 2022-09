Les Éco’faites, un festival pour agir en faveur de l’environnement

Ce dimanche 18 septembre 2022, le collectif Chemin Faisant organise à Toulouse les Éco’faites, un village festif où découvrir des alternatives en faveur de l’environnement.

Le village associatif s’installe pour sa première édition dans le jardin Monplaisir à Toulouse. Affiche : collectif Superfruit / Humeurs & associés

Il appelle cela « des rendez-vous d’écologie pratique ». Le collectif toulousain Chemin Faisant organise régulièrement des ateliers pour mettre en avant des solutions alternatives et écologiques. Ce 18 septembre 2022, c’est un festival aux allures de village festif qu’il a mis en place au jardin Monplaisir de Toulouse : les Éco’faites. Un évènement naissant, puisqu’il s’agit de sa première édition.

Sur place, une quinzaine d’associations impliquées dans la transition écologique sont présentes : La Glanerie, Nature en Occitanie, Zero Waste Toulouse, CPIE Terres Toulousaines, Toulouse en transition, et bien d’autres. Un village associatif qui permet d’échanger, mais aussi d’apprendre par le biais des ateliers.

Les ateliers écolos d’Éco’faites

Tout est dans le nom de l’évènement : son but est de promouvoir des actions écologiques à faire soi-même. Éco’faites, avec ses partenaires, propose donc aux visiteurs des ateliers pratiques.

Ainsi, la Glanerie propose de transformer ses déchets (chambres à air, bâches, etc.) en art : bijoux, pochettes, ou même jouets. Élémen’terre, de son côté, invite à la confection de produits d’entretien écologiques et sensibilise à la pollution de l’eau. Mitsa apprend de son côtés aux visiteurs à faire soi-même ses sacs de vrac et ses lingettes démaquillantes.

Éco’faites se veut également être un espace de réflexion et de débat, sur les enjeux liés au réchauffement climatique, à la biodiversité ou au recyclages des déchets. Mais d’autres sujets aussi, qui concernent directement l’impact humain sur l’environnement, comme la question des déplacements et de la mobilité douce. Le tout sur fond d’animations, de concerts et bien sûr avec de quoi se restaurer.