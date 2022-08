“L’Échappée Bière”, un jeu de piste houblonné dans Toulouse

C’est une aventure dans les rues de Toulouse dont les énigmes incluent… des dégustations de bières. “L’Échappée Bière” organise un jeu de piste à thème dans la Ville rose, ses rues, et ses bars.

Le jeu de piste de l’Échappée Bière invite les participants à reconstruire la charte des brasseurs disparue au XIXe siècle. Crédit photo : © Gala Jacquin / Le Journal Toulousain.

“L’Échappée Bière” a peut-être trouvé la solution pour attirer les touristes en période de fortes chaleurs… Un jeu de piste dans Toulouse, pour découvrir la ville à travers des énigmes, et des dégustations de bières. L’un n’excluant pas l’autre, puisque ces dernières se font à l’aveugle !

L’organisme de tourisme, spécialisé dans le domaine brassicole, propose ainsi un défi d’orientation de 3 heures dans les rues de la Ville rose. Celui-ci fera escale dans trois bars, où les bières goûtées seront le sujet d’un questionnaire de dégustation. Il a lieu deux samedis par mois jusqu’au 18 décembre 2022.

Le but, pour les participants, est de reconstituer la charte des brasseurs, disparue au XIXe siècle. C’est en effet un jeu de piste thématique qui invite à découvrir Toulouse sous l’angle de sa culture brassicole.

Sur les pas de l’histoire de la bière à Toulouse

Le scénario retrace les pas de plusieurs brasseurs alsaciens, à la suite de la guerre prussienne de 1870. Car certains viennent en exil à Toulouse, après l’annexion de leurs terres.

« De leur grand Est natal, ils ont ramené un savoir-faire et une riche culture brassicoles. Laisser sa terre à l’occupant, passe encore. Lui abandonner des secrets de brassage, jamais ! Ainsi, les 5 brasseurs alsaciens les plus influents ont apporté avec eux, sur les bords de la Garonne, leur charte d’alliance. Son but ? Perpétuer leur tradition brassicole, mise en danger chez eux par la présence de l’occupant allemand. Dans la nuit du 11 avril 1926, la précieuse charte est réduite en cendres », détaille le site internet de l’évènement.

L’équipe qui réussira à reconstruire la charte se verra remettre un cadeau à la fin du jeu de piste.