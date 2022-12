Deux personnes heurtées par un train : le trafic SNCF est interrompu à l’Est de Toulouse

Un train a heurté deux personnes ce matin aux alentours de 8h entre Montastruc-la-Conseillère et Gragnague, à l’Est de la Ville rose. Le trafic des trains subit d’importantes perturbations sur plusieurs axes, notamment entre Toulouse, Albi, Rodez, Figeac et Mazamet. La reprise de la circulation est estimée à 11h.

« Un train a heurté deux personnes », annoncent ce matin les services de transports régionaux liO Occitanie. L’accident s’est déroulé aux alentours de 8h, près d’un passage à niveau de la commune de Garidech située entre Montastruc-la-Conseillère et Gragnague au Nord-Est de Toulouse, selon les informations rapportées par la Dépêche du Midi. Les pompiers, les forces de l’ordre et les équipes du service d’aide médicale d’urgence (Samu) sont arrivés vers 8h30. Au moins une personne serait décédée, rapporte le média local. Un officier de police judiciaire devrait se rendre sur les lieux pour déterminer les circonstances de l’accident et mener une enquête. Ce n’est qu’à la suite de cette enquête que ce dernier pourra autoriser la reprise du trafic.

SNCF : des perturbations sur le trafic des trains au Nord-Est de Toulouse

🔴7h59

Un train a heurté deux personnes.

❌ Circulation interrompue entre Toulouse ↔️ Saint Sulpice

Les axes impactés : Toulouse ↔️ Albi / Rodez / Figeac et Toulouse ↔️ Mazamet

Une question ? ⤵️ pic.twitter.com/HQaYfatwyC — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) December 9, 2022

Suite à cet accident, le trafic des trains SNCF subit de fortes perturbations au Nord et à l’Est de Toulouse. Ainsi, la circulation est totalement interrompue entre Toulouse et Saint-Sulpice. D’autres axes sont également impactés, notamment entre Toulouse, Albi, Rodez en Aveyron, Figeac dans le Lot, puis entre la Ville rose et Mazamet dans le Tarn.

Selon les services de transports régionaux liO train SNCF Occitanie, la reprise de la circulation des trains sur ces voies est estimée à 11h ce matin. Des cars ont été mis en place pour permettre aux voyageurs de maintenir leurs déplacements.