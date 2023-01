Détours de Chant enchaîne avec une deuxième semaine de festival

Le festival “Détours de Chant”, organisé par l’association éponyme, se déroule à Toulouse et dans son agglomération. Du 28 janvier au 4 février, il propose une deuxième partie à la programmation très riche.

Visuel: Festival Détours de Chant.

54 artistes en 12 jours, c’est ce que propose ce festival de chansons. “Détours de Chant”, organisé par l’association du même nom, a fait son retour pour une 22e édition dans 22 salles de l’agglomération toulousaine. Il se déroule jusqu’au 4 février 2023.

Ce week-end à Détours de Chant

Ce samedi 28 janvier, c’est la plus grosse journée du festival en termes du nombre d’artistes. C’est en grande partie grâce au Bijou, qui organise à 16h30 “les Coups de Pousses”. Cinq artistes vont jouer 40 minutes chacun, de 16h30 à 23h, avec une pause pour le dîner (sur réservation). Au programme : La Fé (guitare, voix), Malo Texier (guitare, voix), Bercé (guitare, piano, chant), Arbas (ukulélé, chant), Rat’Shak (piano, chant).

Sur les autres scènes du festival, la médiathèque Saint-Cyprien et le théâtre du Grand Rond recevront Crolles. “Détours de Chant” accueillera également Govrache au Théâtre des Mazades et Plus Rien d’Humain à la Cave Po’.

Dimanche 29 janvier, rendez-vous pour un conte sonore et musical au centre culturel Alban-Minville. La compagnie Minuscule y présente l’Enfant Nine, et organise un atelier parents-enfants à la fin du spectacle. Pour les amateurs de poésie, c’est du côté de la médiathèque José Cabanis qu’il faudra se tourner, car elle recevra Nicolas Jules.

Pour terminer ou presque, puisque “Détours de Chants” continuera à proposer sa programmation toute la semaine, un grand concert aura lieu à la Halle aux Grains ce dimanche. En tête d’affiche : Yves Jamait, accompagné de ses musiciens. La première partie sera quant à elle assurée par Marcia Higelin, pour un duo chant-piano.

Toute la programmation du festival ainsi que les tarifs, horaires, et lieux, sont à retrouver sur leur site internet.