Toulouse. La danse contemporaine à l’honneur du festival Ici & Là

“La Place de la Danse” présente à Toulouse, jusqu’au 16 février, le temps fort de sa saison : le festival Ici & Là.

Lia Rodrigues proposera son spectacle Encantado, en coréalisation avec le Théâtre Garonne et la Place de la Danse, au festival Ici & Là. Crédit photo : © Sammi Landweer.

Elle est reconnue Centre de développement chorégraphique national (CDCN). “La Place de la Danse” présente, début 2023 à Toulouse, pas moins de 19 spectacles. Véritable temps fort de sa saison, ce festival nommé “Ici & Là” se tient jusqu’au 16 février.

L’événement propose une immersion dans les danses contemporaines, pour faire découvrir un certain panorama de la création chorégraphique actuelle. Il mélange artistes reconnus ou émergents, afin de former, selon ses organisateurs « un festival percutant, intrigant, joyeux et résolument vivant, où on s’y interroge, s’y amuse, s’y aventure, ensemble ».

19 spectacles de danse à Toulouse

Parmi la variété de spectacles proposés, le festival propose deux pièces pour l’ouverture, qui seront joués ce samedi 28 janvier. Au théâtre Garonne, “Transversari” de Vincent Thomasset interroge le rapport entre l’image et la fiction, grâce à un solo de Lorenzo De Angelis, « innervé d’actions fictives et de personnages virtuels ». C’est à 19h. Il sera suivi à 20h30 de Boris Charmatz, un des chef de file de la nouvelle vague de la danse française, qui interprètera sa pièce “Somnole”. Là encore il s’agit d’un solo, cette fois « joueur et facétieux d’insaisissables moments entre veille et sommeil, conscience et rêve… ».

Autre temps fort de ce festival de danse, un programme de trois pièces en partenariat avec Odyssud et le Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse. “Paysages intérieurs” est un triptyque « sous le signe du rêve et de la mélancolie, où le romantisme se conjugue au présent ». Il est composé de “If to Leave is to Remember” et “Wind Women”, par Carolyn Carlson, ainsi que de “Nocturnes”, par Thierry Malandain. À retrouver sur trois jours au théâtre de la Cité les 10, 11 et 12 février.

Le programme complet, avec dates, tarifs et horaires, est à retrouver sur le site internet du festival.