Coup d’envoi du Forum des familles à Toulouse

Le Forum des familles de Toulouse a l’ambition de renseigner les familles de jeunes enfants sur les crèches et autres modes d’accueil.

CC piqsels

Avis aux jeunes parents. Le Forum des familles est de retour pour une deuxième édition à Toulouse. Ce rendez-vous itinérant se déroule successivement dans six quartiers de la Ville rose du lundi 30 janvier au samedi 4 février.

Le Forum des familles de Toulouse s’adresse au « parent ou futur parent, qui recherchent un mode d’accueil pour leur enfant, quels que soient leurs besoins et leurs situations », annonce la municipalité, qui organise l’événement. C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de la petite enfance de la Mairie de Toulouse.

« Les familles pourront poser toutes leurs questions sur les crèches accueil familial, les crèches accueil collectif, les halte-garderies, les relais petite enfance, les espaces petite enfance, l’accueil à domicile ou encore les lieux d’accueil enfants parents », explique la Mairie de Toulouse.

La Bibliothèque de Toulouse se joindra à ces rendez-vous pour présenter son réseau de bibliothèques dans les quartiers, ainsi que leurs offres et services destinés aux tout-petits et à la parentalité. De son côté, la Caf de la Haute-Garonne sera également présente pour informer sur les prestations dont les familles peuvent bénéficier et sur les démarches pour lesquelles elle peut les accompagner.

Les rendez-vous du Forum des familles de Toulouse

Lundi 30 janvier de 10 heures à 18 heures

Salle San Subra

4, rue San Subra

Métro ligne A, station St-Cyprien République

Mardi 31 janvier de 10 heures à 18 heures

Salle de la Chapelle Saint-Michel

18, grande rue Saint-Michel

Métro ligne B, station Saint-Michel – Marcel Langer

Mercredi 1 février de 10 heures à 18 heures

Maison de la citoyenneté Minimes

4, place du Marché aux Cochons

Métro ligne B, station Minimes – Claude Nougaro

Jeudi 2 février de 10 heures à 18 heures

Maison de la citoyenneté Reynerie

1, place Conchita, 31100 Toulouse

Métro ligne A, station Reynerie

Vendredi 3 février de 10 heures à 19 heures

Maison de la citoyenneté Roseraie

8 bis, avenue du Parc

Métro ligne A, station Roseraie

Samedi 4 février de 9 heures à 18 heures

Salle Osète

6, rue Lieutenant Colonel Pélissier

Métro ligne A, station Capitole et ligne B, station Jean Jaurès