Bons plans Conso : Les astuces des Toulousains pour faire des économies

Flambée des prix de l’essence ou encore augmentation des produits alimentaires, l’inflation est au cœur de toutes les discussions. Et surtout, le moyen de faire des économies. Pour cela, les Toulousains ont des bons plans à partager. Objectif : se faire plaisir sans dépenser trop.

10 euros, c’est deux séances de cinéma à l’Américan Cosmograph, un mercredi. @Lilia Ouzzane.

L’inflation a augmenté de 4.8% en avril selon l’Institut national de statistiques (Insee). Résultat, les produits d’alimentation de base ont également flambé. Selon un rapport de l’institut de recherche et de l’innovation (Iri), les pâtes ont notamment augmenté de 15,31 %, les viandes surgelés de 11,34 % et le blé de 10.93%.

Bien se nourrir à moindre prix

Pour pallier cette hausse, les Toulousains livrent leurs secrets pour bien manger à moindre prix. A l’image de ceux qui se rendent sur les marchés de Jeanne d’Arc et de Victor Hugo, dans lesquels les commerçants regroupent leurs invendus en petite cagette qu’ils écoulent au prix modique de 1 euro.

Grâce à ce type d’astuces, Julie confie faire ses courses de la semaine pour « 20 euros contre le double en supermarché ». La jeune femme va même un peu plus loin et réutilise au maximum les aliments en les détournant. Lorsqu’il lui reste des épluchures de légumes par exemple, elle récupère le tout et le transforme en bouillon ou en soupe. Pour cette adepte des bons plans alimentaires, le meilleur conseil est encore d’acheter « la juste quantité de produits et de préparer ses repas en avance ».

Des loisirs à prix réduits

Outre les économies sur l’alimentation, les consommateurs recherchent également des bons plans loisirs. D’après une étude réalisée en 2020 par Sofinco, spécialiste du crédit à la consommation, ils dépensent environ 254 euros dans les loisirs culturels. Un budget qui peut être réduit en profitant d’offres occasionnelles. Par exemple, tous les premiers dimanches du mois, les musées ouvrent leurs portent gratuitement. Également, les cinémas d’art et essai comme l’Américain Cosmographe, et l’ABC proposent des séances à 5 euros les mercredis soir. Une affaire puisque une séance de cinéma coute entre 10 et 13 euros dans les salles traditionnelles.

Économie rime avec “seconde main”

Modifier ses habitudes de consommation peut également permettre de mieux finir le mois. Penser, entre autres, à acheter en seconde main. D’ailleurs, de plus en plus de Français sautent le pas. D’après l’Observatoire Natixis Payments, les achats de seconde main ont progressé de 140% en 2021. Parmi les adeptes de l’occasion, Louise, kinésithérapeute dans la Ville rose : « Mon appartement a été entièrement meublé grâce à des objets que j’ai trouvés chez Emmaüs, dans des vide-greniers, ou grâce à l’application Videgrenier.org », confie-t-elle. D’ailleurs, à Emmaüs, elle chine également des vêtements. Les gammes de prix sont très attractives selon Louise. À titre d’exemple, les jeans sont affichés entre 5 et 15 euros maximum, contre 30 euros dans les magasins classiques.

Même, avec un peu de patience, et des gros bras, il est possible de ne pas débourser un centime pour se procurer des articles d’occasion. Sur les trottoirs de Toulouse, il n’est pas rare d’apercevoir un canapé ou un miroir au détour d’une rue. Il n’y a plus qu’à se servir, c’est gratuit.

Lilia Ouzzane