La Cité de l’espace fête son 25e anniversaire, voici le programme

Ce samedi 25 juin 2022, la Cité de l’espace a prévu plusieurs animations inédites pour célébrer son anniversaire. La journée est gratuite pour tous. Son thème : « 25 ans de futur ».

Un grand programme attend les visiteurs de la Cité de l’Espace ce samedi. Crédit photo: ©Alix Drouillat / Le Journal Toulousain (archives, 02/2022).

C’est un anniversaire pas comme les autres : ce samedi 25 juin 2022, la Cité de l’espace souffle ses 25 bougies à Toulouse. Et qui dit anniversaire, dit fête ! Une programmation gratuite et inédite a été mise en place pour l’occasion.

Au programme : expositions, films, ateliers, rencontres, conférences, spectacle… La liste est longue ! Beaucoup de visiteurs sont attendus, c’est pourquoi l’inscription est obligatoire.

Les animations inédites prévues pour le 25e anniversaire de la Cité de l’espace

Il convient de préciser que toutes les expositions, les films et les ateliers habituels restent accessibles, de 14h à 23h. Y compris la dernière exposition en date : Terrain Martien.

De nombreux invités sont prévus. Des ateliers inédits sont organisés, à partir de 16h, en duo entre animateurs et scientifiques. Des sportifs, des artistes, et des enseignants sont également attendus : Max Altenhoven (Fénix), Zeba Traoré (Stade Toulousain), Cécile Latournerie (Isae SupAéro), et bien d’autres. Il sera possible de les rencontrer entre 16 et 20h.

À 20h, plusieurs plateaux se projetteront dans les 25 prochaines années spatiales. Une soirée qui réunira des membres de l’Agence spatiale européenne (ESA), du Centre national d’études spatiales (CNES), du groupe Ariane, d’Airbus, de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap) …

Ils aborderont de nombreux thèmes : nouveaux lanceurs et modes de propulsion, exploration robotique de Mars et des autres planètes du Système solaire, usage des satellites pour analyser le réchauffement climatique, avenir de la Station spatiale internationale, et bien d’autres.

L’avenir de la Cité de l’espace lui-même sera discuté, en présence du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Un spectacle final clôturera cet anniversaire particulier à 22h30.

William Bernecker