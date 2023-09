Circulation : de gros ralentissements sur la N124 à l’Ouest de Toulouse

Encore une fois, des ralentissements impactent la circulation ce mardi 12 septembre au matin sur la N124 à l’Ouest de Toulouse. Peu avant 7h, les conducteurs ont commencé à être nombreux sur l’axe routier entre Léguevin et Pibrac.

© Gala Jacquin

La circulation est dense sur la N124 à l’Ouest de Toulouse avec de forts ralentissements ce mardi 12 septembre. Vous êtes toujours aussi nombreux sur cet axe routier et cette fois-ci, les premiers bouchons ont commencé à se former peu avant 7h. Il va donc falloir être patients entre Léguevin et Toulouse comme tous les matins depuis la rentrée scolaire. Les ralentissements s’étendent actuellement sur plus de 9 kilomètres, comme l’indique Bison Futé. Le Journal Toulousain fait le point sur les différentes conditions de circulation sur le périphérique de Toulouse.

La circulation et les ralentissements ce matin à Toulouse

Au Nord de Toulouse : jusqu’à 7h30, la circulation était pourtant fluide sur le périphérique toulousain. Mais cela a été de courte durée car comme tous les matins, l’échangeur des Sesquières est fortement emprunté par les automobilistes. Un bouchon de près de trois kilomètres est actuellement en cours à hauteur du quartier de Croix-Daurade et impacte également l’arrivée des conducteurs en provenance de l’A68. Toutes les voies sont au ralenti sur l’A62 et sur l’A620.

À l’Est de Toulouse : toujours du monde aussi sur l’A61 en direction du Sud de la ville. Les conducteurs devront être patients et rester vigilants s’ils sont entre Quint-Fonsegrives et Saint-Orens-de-Gameville, où un ralentissement de plus d’un kilomètre est en cours.

Au Sud de Toulouse : Bison Futé appelle également à la prudence sur le périphérique intérieur. En effet, un deux-roues est actuellement en panne sur la bande d’arrêt d’urgence. En amont, toujours sur l’A620, un bouchon de plus de 2 kilomètres est en cours entre le quartier de Montaudran et la sortie Empalot. Dans le même secteur, un accident a eu lieu peu avant 8h entre deux véhicules sur le périphérique extérieur cette fois-ci. Les voies sont donc rétrécies. Puis, plus au Sud, la circulation est dense sur l’A64 en direction de Toulouse. Un ralentissement s’étend sur près de 7 kilomètres entre Roques et le périphérique de la Ville rose.

À l’Ouest de Toulouse : un véhicule est en panne sur la bande d’arrêt d’urgence à hauteur de Léguevin. La circulation dans ce secteur est quasiment à l’arrêt. Les bouchons concernent les automobilistes en provenance de l’Ouest de la Ville rose et s’étendent jusqu’au périphérique toulousain. Restez vigilants.