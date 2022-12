La cinémathèque de Toulouse présente un festival pour les enfants

Du 17 au 21 décembre, la cinémathèque de Toulouse propose aux enfants la 5e édition de son festival junior. Pendant cinq jours, projections et activités de découverte vont s’enchaîner à destination des jeunes publics.

Une vingtaine d’événements sont prévus dans le cadre de “La cinémathèque junior en fête”. Affiche : Cinémathèque de Toulouse.

« Les enfants et les ados sont conviés à découvrir les coulisses du cinéma », invite la cinémathèque de Toulouse. Du 17 au 21 décembre, elle présente la 5e édition de son festival “La cinémathèque junior en fête”. Pendant ces cinq jours, de nombreuses activités dédiées aux jeunes publics sont proposées.

Le festival organise par exemple une projection de “Mon voisin Totoro”, avec une après-midi consacrée à l’œuvre d’Hayao Miyazaki (dimanche 18 décembre, 15h30). Mais la Cinémathèque de Toulouse propose aussi des ateliers aux enfants tels « qu’une session de bruitage en compagnie du compositeur Jean-Carl Feldis ou une découverte du cinéma d’animation lors du spectacle “L’écran magique” de Guillaume Hoenig », indique-t-elle.

Il sera également possible pour les jeunes de manipuler de la pellicule et de « devenir projectionniste le temps d’une après-midi » ou même de « créer leurs propres films grâce à la table Mash-up ». Des ciné-concerts sont aussi prévues, avec des musiciens en live.

Ce samedi 17 décembre, à 15h30, une projection-concert est prévue : Chang: A Drama of the Wilderness (1927). Le film de Merian Cooper et Ernest Schoedsack sera accompagné d’un piano, de percussions et d’une contrebasse.

Avec “Mon voisin Totoro”, un autre film japonais d’animation sera présenté au festival. À la cinémathèque de Toulouse, les enfants pourront découvrir “Le Petit Chat curieux” (2006)de Tsuneo Goda. Tourné en image par image, il sera projeté le mercredi 21 décembre 2022, à 16h00. Le programme complet à retrouver sur le site internet de la cinémathèque.