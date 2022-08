Bulky games. Un parcours géant d’obstacles gonflables arrive près de Toulouse

Des sessions de Bulky games, un parcours géant d’obstacles gonflables, sont organisées le 25 septembre à Cornebarrieu, près de Toulouse.

Des sessions de Bulky games, un parcours géant d’obstacles gonflables, sont organisées le 25 septembre à Cornebarrieu, près de Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY Port Maguide Biscarrosse

Des chutes, des fous rires et des sensations fortes sont au programme avec les Bulky games, un parcours géant d’obstacles gonflables. Des sessions sont organisées à Cornebarrieu, à l’Ouest de Toulouse, le 25 septembre prochain.

Le trajet de cette course s’étale sur une longueur de cinq kilomètres. Les Bulky games se présentent comme le plus grand parcours d’Europe. L’aventure a des airs de “Ninja warrior” et de “Total Wipeout. Les participants devront franchir douze obstacles gonflables et gigantesques.

Parmi eux, “the pyramid”, où il faut grimper au sommet d’une pyramide, passer sous une arche puis se laisser glisser. Ou encore “the wall”, un mur géant qu’il faut escalader, et “the belgian fries”, une jungle de frites géantes qu’il faut traverser.

Les Bulky games au château de Pontié

Le temps de parcours estimé est d’environ une heure. Mais « cela dépendra de votre rythme », précisent les organisateurs. « La course n’est pas chronométrée, vous prenez donc le temps que vous voulez pour finir le parcours. »

L’événement se déroule au château de Pontié. Il fait partie des demeures remarquables de la commune de Cornebarrieu. Pour y participer, il faut avoir au moins 16 ans et il est nécessaire de s’inscrire sur le site des Bulky games. Le tarif augmente avec l’approche du grand jour.

Le parcours ouvre ses portes à 8h30. Mais des départs seront possibles durant toute la journée, par vagues, en fonction des horaires d’inscriptions des participants. Avant de se lancer dans l’aventure, des séances d’échauffement en musique seront proposées avec un coach.

Informations pratiques : Bulky games à Cornebarrieu, au château de la Pontié, dimanche 25 septembre ; tarif : de 36 à 42 euros ; inscriptions sur le site de l’événement ou sur place.